Зіткнення з птахом на 107 млн: Південна Корея спише винищувач F-35 після аварії

Інцидент стався ще в січні 2022 року. Орла засмоктало у вакуумний насос винищувача, а далі він розтрощив багато систем. У підсумку ремонт коштуватиме дорожче нового F-35.

Повітряні сили Південної Кореї вирішили списати винищувач F-35A, який ще у 2022 році отримав серйозні пошкодження внаслідок зіткнення з птахом. Про це повідомляє Younhap.

Аналіз пошкоджень винищувача F-35, який проводили Повітряні сили разом з Lockheed Martin показав, що F-35A отримав пошкодження у приблизно 300 компонентах включно з планером, двигуном та системою управління та навігації. Ремонт зайняв би багато часу та фінансів, окрім цього можуть зʼявитись інші проблеми з безпекою. Через це оцінювальна комісія дійшла до висновку, що краще списати літак, ніж його відновити. Проте цей план треба ще додатково узгодити з Міністерством оборони.

Вартість ремонту літака F-35A оцінили в 107,6 млн доларів. При цьому купити новий літак коштуватиме близько 80-90 млн доларів. Списання винищувача разом з тим не означатиме його повної утилізації. Повітряні сили не виключають, що F-35A використовуватимуть для навчання та підготовки механіків.

Нагадаємо, в січні 2022 року південнокорейський літак зіштовхнувся з орлом під час виконання польоту на висоті 300 метрів. Птаха затягнуло у лівий вакуумний насос, а далі він пробив гідравлічні труби та електроніку літака. Льотчик здійснив аварійну посадку без випуску шасі. Військові одразу зазначали, що один з варіантів вирішення питання буде вивід з експлуатації.

18 вересня у США сталася загадкова аварія. Льотчик F-35 катапультувався з літака з невідомої причини. Борт продовжив рух в режимі автопілота.