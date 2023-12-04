Третя хвиля штурмів Авдіївки: ЗС РФ чекають сприятливої погоди, аби застосувати техніку, — МВА

Начальник військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що росіяни пробують розтягнути увагу по всій лінії оборони, намагаючись відволікти ЗСУ від пріоритетних для них напрямків.

Російські окупанти активно обстрілюють Авдіївку Донецької області зі ствольної, реактивної та мінометної артилерії. ЗС РФ очікують сприятливої погоди, аби застосувати техніку у третій хвилі штурмів міста. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Минула доба і сьогодні вже почалося дуже багато артилерійських обстрілів, зі ствольної та реактивної артилерії, мінометних обстрілів дуже багато. Ну і звичайно, що штурмових дій також додалося. Вчора і сьогодні їх на порядок більше, ніж позаминулу добу", — зазначив Барабаш.

Начальник Авдіївської МВА наголосив, що третя хвиля штурмових дій відрізняється від двох попередніх насамперед тим, що вони умовно "відкрили" два нових напрямки.

"Це не нові, вони й були й раніше, і ворог там дуже часто якісь активності проводив, але ж не так, як по інших напрямках. Мова йде про напрямок з Донецька через Спартак, і другий — з Ясинуватої на "промку", — пояснив начальник МВА.

Крім того, додав Барабаш, що ЗС РФ пробують розвести увагу по всій лінії оборони, намагаючись відволікти ЗСУ від напрямків, які для них є пріоритетними.

"Скоріш за все, вони чекають більш сприятливих погодних умов, щоб застосувати на цих напрямках знову техніку так кількісно, як вони це робили у двох попередніх хвилях", — зазначив начальник МВА.

Нагадаємо, що у мережі 2 грудня зʼявилося відео, на якому ЗС РФ розстріляли бійців ЗСУ, які здалися в полон. Офіс Генпрокурора почав розслідування.

Раніше повідомлляося, що в районі Токмака ЗС РФ розстріляли групу українських військовополонених. За шефронами на формі загиблими військовополоненими були нацгвардійці.