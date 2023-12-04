До 350 тисяч: у Міноборони Британії назвали втрати ЗС РФ від 24 лютого (фото)

Серед російських офіційних осіб простежується низький рівень розуміння загальних втрат через "сформовану культуру нечесного звітування в армії", вважають у британській розвідці.

Від початку повномасштабного вторгнення по листопад 2023 року Збройні сили Російської Федерації могли втратити до 350 тисяч військових. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у X (Twitter).

В оборонному відомстві Британії заявили, що з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року російська армія могла втратити від 180 тисяч до 240 тисяч осіб пораненими та близько 50 тисяч убитими. Приватна військова компанія "Вагнер", ймовірно, втратила близько 40 тисяч бойовиків пораненими та 20 тисяч — убитими.

У британській розвідці вважають, що загалом російська сторона могла мати від 220 до 280 тисяч поранених та приблизно 70 тисяч убитих.

"Це дає приблизно від 290 000 до 350 000 загальних втрат російських бойовиків. Медіана діапазону оцінок становить 320 000 загальних втрат російських бойовиків", — йдеться у повідомленні розвідки.

У Міністерстві оборони Великої Британії додали, що через "сформовану культуру нечесного звітування в армії" серед російських офіційних осіб простежується низький рівень розуміння загальних втрат.

Нагадаємо, 3 грудня перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що з 27 листопада по 3 грудня українські військові ліквідували понад сім тисяч окупантів. Також ЗСУ знищили 534 одиниці озброєння та військової техніки противника.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 3 грудня повідомили, що 1 грудня російський президент Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності ЗС РФ, що може бути офіційним визнанням поточної чисельності російських військових, а не наказом негайно збільшити чисельність особового складу ЗС РФ.