На Херсонщині офіцер РФ розстріляв свого командира і підстрелив ще одного солдата, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, усі троє російських військових — бійці 1 батальйону 1218 мотострілецького полку Збройних сил РФ. Причини стрілянини не уточнюються.

У Херсонській області в одному з підрозділів окупантів сталася надзвичайна пригода. Офіцер розстріляв свого командира. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

"На Херсонщині заступник командира ЗС РФ застрелив свого командира", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подія сталася у селі Князі-Григорівка Херсонської області. 37-річний сержант Михайло Хохлов із автомата АК-74 застрелив свого командира, 37-річного Івана Кривошеєва. Ще одного товариша по службі Хохлов поранив — його госпіталізовано зі наскрізним пораненням шиї.

Командир ЗС РФ Іван Кривошеєв

Усі троє військових служать в 1 батальйоні 1218 мотострілецького полку. Точні причини вбивства наразі невідомі.

Нагадаємо, що у Росії військовослужбовець збив цілу групу своїх товаришів по службі. 27-річний лейтенант Ігор Н. не впорався з керуванням і врізався в групу призовників, які проходять строкову службу. Бійці в той момент йшли до їдальні — на сніданок.

Раніше повідомлялося, що російська САУ після влучань ЗСУ відправила на той світ "колегу", яку ЗС РФ сховали за 70 м. Українські артилеристи мали намір одним пострілом знищити одну ворожу гармату "Гіацинт-С", але знищили дві завдяки friendly fire, який влаштувала підбита гармата.