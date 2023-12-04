"Не має гарної репутації": "Атеш" розвідав російський військкомат в окупованій Горлівці (відео)

Населення Горлівки втомилося від окупаційної влади, більшість із жителів чекають на звільнення міста Збройними силами України, розповіли в підпіллі.

Українське підпілля розвідало військкомат у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" продовжує розвиток партизанського осередку у Горлівці", — йдеться у повідомленні.

Партизани розвідали військкомат у Горлівці Донецької області. В підпіллі зазначили, що цей військкомат "не має гарної репутації" серед місцевих, оскільки "насильна мобілізація в армію окупантів вже багатьом сім'ям поламала їхні долі".

У партизанському русі "Атеш" наголосили, що місцеві жителі вже втомилися від окупаційної влади, більшість з них чекають на Збройні сили України та якнайшвидше звільнення від російських військових.

Крім цього, в українському підпіллі наголосили, що докладають максимальну кількість зусиль, аби тримати на контролі всі види діяльності ворога в Донецькій області для максимально швидкого інформування Сил оборони.

Нагадаємо, 20 листопада в русі "Атеш" розповіли про те, що партизани розвідали військові логістичні об'єкти в Ростові-на-Дону в Росії. Зокрема, агенти розвідали базу паливно-мастильних матеріалів ат Південне управління дорожнього господарства Міністерва оборони РФ, яке організовує автотранспортне та дорожнє забезпечення окупантів.

4 грудня стало відомо про те, що українське підпілля зробило вилазку до парку військової частини 810-ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації в тимчасово окупованому Севастополі. Партизани розвідали військову техніку та особовий склад, що несе службу на контрольно-технічному пункті частини.