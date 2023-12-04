Уперше за сім років китайські J-16 засвітилися із секретною ракетою великої дальності PL-17

Поява далекобійної ракети PL-17 викликала переполох в американських військових, оскільки зброя призначена для знищення заправників і літаків ДРЛВ. Дальність польоту ракети перевищує 300 км, а максимальна її швидкість — до 5 тисяч км/год.

Китай опублікував фото винищувачів J-16 Flanker, оснащених різними конфігураціями ракет "повітря-повітря". Серед них величезна ракета PL-17, яка має, за деякими джерелами, безпрецедентну досяжність. Про це 2 грудня повідомили оглядачі The War Zone.

На кадрах зафіксовано політ чотирьох винищувачів авіаційної бригади ВПС НВАК під час реальних бойових навчань 25 листопада 2023 року. Автори публікації зазначають, що вперше за сім років у кадр потрапила ракета PL-17, яку було розроблено в рамках програми ААМ, інформація про яку вельми обмежена.

Оглядачі пишуть, що PL-17 (в інших джерелах PL-20) призначено насамперед для ураження дорогих об'єктів, таких як літаки-заправники і літаки раннього попередження (ДРЛО).

Проєкт ААМ витіснив плани зі створення версії PL-12 з реактивним двигуном або конкуруючої ракети PL-21, також оснащеної реактивним двигуном. Натомість у новій зброї було обрано двоімпульсний ракетний двигун, що мало полегшити його освоєння в технологічному плані.

У підсумку китайці створили надзвичайно велику ракету для такого класу, довжина якої досягла 6 метрів. Для маневрування використовується комбінація чотирьох невеликих хвостових оперень і системи управління тягою, а дальність польоту, як повідомляється, перевищує 300 км, а максимальна швидкість — до 5 тисяч км/год.

Імовірно, наведення здійснюється за допомогою комбінації двостороннього каналу передавання даних і цілевказівника AESA, який, як стверджується, має високу стійкість до електронних засобів протидії.

В умовах реального бою інформацію про цілі оператор отримуватиме від союзних засобів раннього попередження, зокрема і з супутників.

Експерти зазначають, що попри заявлені значні характеристики, які викликають в американських військових серйозну стурбованість, статус цієї зброї поки що незрозумілий, оскільки випробування тривають із 2020 року, і поки що немає підтвердження офіційного надходження ракет на озброєння.

Однак фотографія, на якій зображені винищувачі J-16 з великими ракетами, вказує на те, що вони вже готові або близькі до готовності, хоча можливо, що китайці розмістили пропагандистські знімки в рамках інформаційної війни.

Нагадаємо, 10 листопада китайські ВПС опублікували пропагандистський ролик із кадрами бойової роботи стелс-винищувача J-20. На кадрах винищувач запускає ракету класу "повітря-повітря" з бічного ракетного відсіку в рамках перехоплення "іноземного" літака в повітряному просторі КНР.