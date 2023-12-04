"Цікавить ворога найбільше": в ПС назвали головну ціль "шахедів" в Україні

У місті в Хмельницькій області розташований аеродром базування літаків тактичної авіації ЗСУ, зазначив Юрій Ігнат.

Російські окупанти часто запускають БПЛА Shahed до аеродрому у Старокостянтинові Хмельницької області. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів подробиці в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зазначив, що саме до цього об'єкта фіксують велику кількість пусків різних російських повітряних цілей. У місті розташований аеродром базування літаків тактичної авіації Збройних сил України. Відповідно, це становить для росіян інтерес.

"У нас є десятки оперативних аеродромів, але чомусь саме цей цікавить ворога найбільше", – пояснив військовий.

Ігнат наголосив, що в Одеській області працюють зокрема і західні системи. І доволі ефективно працюють. Втім інколи ворог завдає ударів "Оніксами" чи Х-22 по Одеській, і Миколаївській областях.

Атака БПЛА у ніч проти 4 грудня

Російські війська у ніч проти 4 грудня атакували територію України 23 ударними БПЛА Shahed-136/131. Ворожі БпЛА запускали з окупованого Криму. Повітряну атаку відбивали винищувальна авіація, мобільні вогневі групи та зенітні ракетні підрозділи. Внаслідок бойової роботи знищено 18 ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

На Івано-Франківщині працювала протиповітряна оборона. Також вибухи на Хмельниччині підтвердив перший заступник глави Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Як вважає речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, ворог намагається запускати "шахеди" навіть не для виснаження систем ППО, а для фіксації нових установок, які можуть використовуватися Силами оборони України. Він назвав маніакальною поведінкою постійне прагнення окупантів дістатися до аеропорту у Старокостянтинові.

Нагадаємо, 4 грудня у ЗСУ розповіли, коли і як можуть поновитися масовані атаки ЗС РФ. Юрій Ігнат наголосив, що українцям не можна розслаблятися, адже нові масовані атаки противника можуть розпочатися в будь-який момент.