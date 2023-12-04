"Окупанти ниють": українські прикордонники з БПЛА знищили танки і позиції ЗС РФ (відео)

У ДПСУ розповіли, що українські захисники фіксують спроби противника просуватися вперед і починають працювати. Це призводить до колосальних втрат для ЗС РФ.

Українські захисники продовжують боротися з противником на всіх напрямках. Для цього використовується різне озброєння, серед яких і БПЛА. У Державній прикордонній службі 4 грудня показали, яких збитків було завдано противнику напередодні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що українські снаряди, які скидаються з повітря, потрапляють точно в ціль. Після цього на російських позиціях відбувається вибух і з'являється густий чорний дим.

Здебільшого, як зазначили в ДПСУ, відбуваються такі події під час спроб ЗС РФ пройти вперед. У результаті вони не отримавши успіхів змушені відступати з втратами.

"Окупанти ниють, що прикордонники палять їхню техніку. Групи ударних БпЛА "NOY" Держприкордонслужби з'являються, щойно ворог робить спроби просування", — йдеться в повідомленні.

У результаті українським захисникам і бойовим дронам вдалося знищити одразу 2 танки, 2 транспортні засоби та склад БК. Також було зафіксовано вогневе ураження по позиціях окупантів.

На якому напрямку це сталося — інформації немає.

До слова, також 4 грудня повідомлялося, що бійці ССО показали знищення живої сили противника. Українські військові коригували вогонь міномета і гранатомета МК19 з повітря за допомогою БПЛА. Після точних ударів ЗС РФ зазнали втрат серед особового складу.

"Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, і йому перешкоджають наші воїни", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 грудня повідомлялося, що партизани в Мелітополі вразили паливозаправник і знищили окупантів. У Головному управлінні розвідки зазначили, що російсько-окупаційна адміністрація намагається приховати наслідки атаки через "страх перед кремлівськими спецслужбами".