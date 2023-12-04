Gepard показали найкращі результати у збитті російських безпілотників, – Повітряні сили

Зенітна установка Gepard, як повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, все ж має обмежений радіус дії для атаки наземними снарядами, тому їх треба більше.

Система Gepard проявила себе найкраще у ліквідації ворожих дронів за співвідношенням ефективності та затрат. Про це розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він звернув увагу на те, що близько 40% БПЛА збили завдяки мобільним вогневим групам із зенітних установок, зі стрілецькою зброєю. Також відбулася й ліквідація цілей системами Gepard, Crotale, щось міг збити винищувач.

"Для решти довелось застосовувати потужні ЗРК", – повідомив Ігнат.

Російські окупанти намагаються й виснажити українську ППО. Військовий наголосив на необхідності збільшувати кількість тих засобів, які будуть раціональними для знищення БПЛА.

"На сьогодні найкраще у цьому себе показує Gepard – це за співвідношенням затрат та ефективності", – повідомив Ігнат.

Він додав, що система все ж має обмежений радіус дії – 4,5 кілометри для атаки наземними снарядами. За цієї причини їх треба більше – і самих "Гепардів", і їхніх аналогів.

Він зазначив, що кожен дрон завжди має свою ціль. Безпілотник спрямовується на конкретний об'єкт – військовий, інфраструктурний, стратегічний. В українській столиці таких об'єктів, зі слів Ігната, велика кількість. Представник Повітряних сил наголосив на тому, що окупанти змусили українські війська для відбиття цього удару витратити певний запас зенітних керованих ракет.

Нагадаємо, Юрій Ігнат назвав ціль головну "шахедів" в Україні. З його слів, у місті в Хмельницькій області розташований аеродром базування літаків тактичної авіації ЗСУ, до якого окупанти спрямовують найбільшу кількість цілей.