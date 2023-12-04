Не тільки для ураження кораблів: "Нептун" модернізують для ударів по цілях у РФ (відео)

За словами головного редактора Defence Express Олега Каткова, протикорабельна версія ракети мала радіус дії в 300 км, а в нової розробки дальність буде збільшена.

Нова ракета для комплексу "Нептун" обіцяє отримати значні вдосконалення не тільки для ураження морських цілей. Про це розповів головний редактор Defence Express Олег Катков в інтерв'ю телеканалу Espreso TV.

За словами військового експерта, офіційна інформація від Збройних сил України про модифікацію ракети для комплексу "Нептун" обмежується лише оголошенням про другу версію "Нептуна". При цьому згадка про "довгу" версію свідчить про розширення дальності стрільби. У протикорабельній версії згадується радіус дії до 300 км.

"Але, коли йдеться про створення більш далекобійної ракети "Нептун", то, скоріш за все, не йдеться про те, щоб тільки знищувати кораблі. І в цьому полягає головна модернізація", — зазначив Катков.

Експерт зазначив, що під час розроблення "Нептуна" розглядали можливість ураження не тільки морських, а й наземних цілей.

Катков висловив думку, що отримання крилатої ракети, здатної вражати об'єкти на відстані понад 300 км, важливе в контексті ураження цілей на території Росії.

"Нептун" стане наземною крилатою ракетою, і це буде надпотужною зброєю. Тому що вивільняється кількість можливостей запуску. Пуск таких ракет буде значно менш помітний для ворога. Але потрібно мати не тільки розробку, а й вийти на серійне виробництво", — резюмував Катков.

Модернізація української ракети "Нептун" — що відомо

4 грудня заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що оборонно-промисловий комплекс активно займається розробкою далекобійної версії ракети "Нептун". Варто зазначити, що Гаврилюк не уточнив, яке саме призначення матиме нова версія ракети, оскільки перша версія була розроблена для ураження кораблів і завдавання ударів по морських цілях.

Нагадаємо, 23 вересня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомляв про процес модернізації комплексу "Нептун". Керівник ГУР зазначив, що основною проблемою наразі є обмежена кількість ракет.