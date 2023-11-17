ЗСУ приготували "Бобри" і "Нептуни". Зима для Росії буде важкою, чи допоможе посилення ППО

Взимку українська армія зробить ставку на знищення ворожих каналів постачання. У Росії готуються — зміцнюють засоби ППО ближче до українського кордону, сподіваючись зменшити збитки від атак. Фокус дізнався, яким озброєнням ЗСУ можуть бити по тилу загарбників.

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Російські військові посилюють засоби ППО в Центральному федеральному окрузі. Напередодні настання холодів важливо прикрити критично значущі об'єкти і забезпечити контрбатарейну боротьбу, говорив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Центральний федеральний округ Росії складається з 18 суб'єктів, до нього входять Брянська, Курська і Бєлгородська області, що межують з Україною.

Москва й область також входять до Центрального федерального округу Росії

Патрушев наводить статистику: тільки з початку 2023 року Бєлгородську, Брянську і Курську області обстріляли понад 8 000 тисяч разів, на відшкодування наслідків витратили понад 7 млрд рублів.

Через збитки російська влада змушена оновити список усіх об'єктів критичної інфраструктури і важливих транспортних вузлів, які потребують захисту від терористичних і диверсійних загроз.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що плани щодо посилення систем ППО свідчать про підготовку окупантів до зимової кампанії ЗСУ. Українська армія скоро займеться перехопленням маршрутів постачання ЗС РФ у тилових районах.

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо підтверджував аналіз ISW. Пізньої осені та взимку українські військові зроблять ставку на знищення каналів постачання і логістичних систем між тилом і фронтовими частинами.

"Якщо це вдасться, я думаю, за допомогою погоди ми їх виморозимо", — підкреслював військовий.

Опитані газетою The New York Times військові аналітики зазначали, що під час зимової паузи воюючі сторони підготуються до нового наступу в лютому. Ймовірно, Росія сподівається використати зимову паузу для відновлення: в окупантів проблеми з військовим обладнанням і припливом ненавчених призовників.

Яким озброєнням атакуватимуть ЗСУ?

Західні партнери не дозволили Києву бити далекобійними ракетами ATACMS по території Росії. Доведеться розв'язувати проблему за рахунок досягнень свого ВПК і завдавати ударів по тилових об'єктах ЗС РФ у Центральному федеральному окрузі українськими засобами ураження, каже Фокусу експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант Служби зовнішньої розвідки Василь Богдан.

"Досягнення ВПК України за останній рік значні, США не перешкоджали розробкам способів далекобійного ураження. Оцінки потужностей говорять про можливості виробляти щомісяця десятки тисяч дронів для ураження тилових структур і баз ЗС РФ", — розповів фахівець.

Окрім БПЛА, українські інженери модернізували протикорабельні ракети "Нептун". Ці снаряди чудово підходять для ураження тилових частин армії РФ. Сумарний запас військових сил і засобів дозволив частіше атакувати ворожі військові об'єкти та залізничні вузли в Підмосков'ї та прикордонних з Україною регіонах, додає Богдан.

Військова розвідка має у своєму розпорядженні дані про розташування всіх тилових частин окупантів і Генштаб ЗСУ ухвалить відповідні рішення, зауважує експерт.

"Українські Шахеди" і "Бобри" проти засобів ППО РФ

Рішення про посилення засобів ППО, ухвалені воюючою стороною, не афішуватимуть у ЗМІ. Найімовірніше, росіяни просто відповіли на заяви Києва про готовність запуску дронів по енергооб'єктах у РФ, сказав Фокусу полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

"Заспокоюють російський народ, не більше. Росіянам просто нічим закривати об'єкти в Центральному окрузі. Не будуть же вони знімати ЗРК з лінії фронту", — підкреслює військовий.

Успіх ураження ворожих цілей у тилу залежить від кількості далекобійного озброєння та ударних дронів у ЗСУ. Гарантований проліт БПЛА через системи ППО забезпечить їх запуск роєм.

"Наприклад, ЗРК "Панцир" знищує одночасно 20 дронів. Ми запустили 30, з них 10 вдарили в ціль. За одну хвилю слід запускати десятки безпілотників, оскільки точкові удари не завдадуть великої проблеми росіянам", — пояснив Світан.

Атаки по Центральному округу Росії можна проводити баражувальними боєприпасами "Бобер", заявлена дальність польоту яких від 800 до 1 000 кілометрів.

"Нам потрібне промислове, а не кустарне виробництво, коли за добу виготовляють сотні одиниць БПЛА", — підсумував експерт.

На додаток до "Бобрів", український ВПК виробляє аналоги іранських дронів-камікадзе Shahed. За запевненням міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, щомісяця виготовляються десятки таких апаратів.

"Ми не говоримо назву цього продукту, але вийшли на його серійне виробництво. Нас задовольняє десятикратне зростання і більше", — заявляв Камишин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 листопада попереджав про можливе збільшення кількості ударів дронами або ракетами по українській інфраструктурі взимку. Повітряний щит, як сказав президент, сильніший за минулорічний завдяки поставкам систем ППО.

У Верховній Раді раніше говорили, що взимку відключення електроенергії в Україні можуть бути і без масованих ударів ЗС РФ. Причина блекаутів полягає в дефіциті генерації енергії.