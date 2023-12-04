У "Слузі народу" обговорять висловлювання Безуглої про Залужного, — ЗМІ

Як повідомляють журналісти з посиланням на власні джерела, якщо Мар’яну Безуглу не виключать із "Слуги народу", то депутати добровільно напишуть заяви на вихід з фракції.

Депутати від політичної партії "Слуга народу" обговорять на найближчому засіданні фракції висловлювання Мар’яни Безуглої про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це повідомляє Суспільне.

Як пише видання посилаючись на своє джерело у партії, поки що рішення про виключення Безуглої із членів партії та політичної ради партії немає. Втім якщо його і не буде, то більшість депутатів добровільно напишуть заяви на вихід з фракції, адже це "кидає тінь на всіх".

Тим часом ще одне джерело із партії каже, що інформація про вихід із фракції чи політичної партії якихось депутатів є перебільшенням та поки що "нічого не відомо".

У партії кажуть, що є проблеми, однак вони повинні обговорюватися не публічно, у всередині профільного комітету. Також джерела видання зазначили, що не знають причин таких висловлювань депутатки, однак ці проблеми мають вирішуватися серед людей, які мають на це повноваження.

Висловлювання Безуглої проти Залужного: що відомо

Наприкінці листопада нардепка від партії "Слуга народу" Мар’яна Безугла заявила, що українське вище військове керівництво має піти у відставку. Вона зазначила, що Валерій Залужний не зміг надати план війни на наступний рік та командування не робить жодних кроків для проведення реформи мобілізації.

На такі висловлювання відреагували колеги депутатки, зокрема народна депутатка Людмила Буймістер направила до Генпрокурора заяву у якій попросила відкрити кримінальне провадження проти Безуглої за фактами "державної зради" та "шпигунства".

Зазначимо, що Мар’яна Безугла також є заступником голови комітету національної безпеки. У ВРУ вже зареєстрували постанову про її звільнення з комітету. Як пояснював нардеп Ігор Кривошеєв, нардепка не може залишатися на цій посаді.

Нагадаємо, 29 листопада український військовий Анатолій Штефан заявив, що висловлювання нардепки є дискредитацією Збройних сил України та військового керівництва. Відтак на слова Безуглої повинна бути відповідна реакція громадськості, волонтерів та однопартійців.