На окупованих територіях створюють аналог "Смерш" для виявлення проукраїнських громадян (відео)

За словами члена комітету Держдуми РФ з питань оборони Андрія Гурульова, загони "контррозвідників" планують проводити пошук проукраїнськи налаштованих жителів. Утім, таку структуру можуть створити і на території РФ для боротьби з диверсантами.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни відроджують каральні загони на кшталт "Смерш", які працювали на радянській території під час Другої світової війни. Про це заявив у передачі "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" член комітету Держдуми РФ з питань оборони генерал-лейтенант Андрій Гурульов.

За його словами, загони планують займатися пошуком проукраїнськи налаштованих жителів на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також північних районів Донецької та Луганської областей.

При цьому видання Newsweek зазначає, що попри загрозу посилення терору і викриттів, українське підпілля на окупованих територіях продовжує активну діяльність, доставляючи російським військовим значні труднощі.

Подібну структуру пропонується створити й в регіонах РФ, для боротьби з диверсантами.

"Розмовляв із Далеким Сходом, де в нас базуються підводні ядерні човни, кораблі наші. Їм теж може загрожувати небезпека, тому треба трохи інакше до питань захисту. Але захищатися — це одне, а інше — напад, якому повинні всі ці шпигуни піддаватися. Їм треба не по 12 років суворого режиму виписувати, а щоб вони довічно в глухій тайзі корючилися на благо Батьківщини. Мені кажуть, мовляв, це нелюдяно. А знищувати наших людей — це людяно?" — заявив Гурульов.

Що таке "Смерш"

"Смерш"(скорочено від "смерть шпигунам"), заснований Сталіним у квітні 1943 року і функціонував до 1946 року, був ключовою частиною терористичного апарату радянського лідера. Ця організація стояла за арештами, тортурами й стратами тисяч людей, включно з власними агентами, запідозреними в саботажі, дезертирстві або нелояльності. Однак "Смерш" зумів запобігти безлічі замахів на вищих радянських чиновників, включно з самим Сталіним.

Нагадаємо, у листопаді Центр національного спротиву повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях росіяни використовують українських дітей для прославлення війни. У школах проводиться акція "лист солдату", у рамках якої українських дітей змушують писати листи російським військовим.

Також повідомлялося, що адміністрація Кремля готується до проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях. Окупанти доручили збільшити рівень обов'язкової видачі паспортів на цих територіях до 85%.