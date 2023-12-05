До Криму перекинули війська з Якутії: що задумав ворог (фото)

В окупований Джанкой прибули військовослужбовці з Якутії, які були неохайно одягнені, нецензурно виражалися, хамили перехожим та залишили після себе купу сміття, зазначають в українському підпіллі.

До тимчасово окупованого Джанкоя перекинули військових збройних сил Російської Федерації з Якутії. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Агентами "Атеш" під час розвідки було виявлено перекидання особового складу мобілізованих із Якутії до Джанкоя", — йдеться у повідомленні.

В українському підпіллі зазначили, що військовослужбовці з Якутії були неохайно одягнені, нецензурно виражалися, хамили перехожим та залишили після себе купу сміття, розкиданого вулицею.

Партизани наголосили, що через годину після зборів російських мобілізованих забрала Росгвардія.

Автомобіль Росгвардії

"Перекидання особового складу вже не перше, на забій відправляють невеликими партіями", — додали в підпіллі.

Нагадаємо, 9 листопада в партизанському русі "Атеш" розповіли, що до тимчасово окупованого Джанкоя в Криму привезли нову партію російських мобілізованих. За інформацією партизанів, новоприбулих направляли у військову частину, яка розташована біля аеродрому, а потім на лінію фронту.

4 грудня українські партизани заявили, що розвідали штаб 810-ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації в тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Підпіллю вдалося дізнатися про військову техніку та особовий склад ворога, що несе службу на контрольно-технічному пункті частини. Також вдалося з'ясувати, що у 810-й бригади служать 3 137 окупантів, більшість з них — мобілізовані та контрактники-водії.