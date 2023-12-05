ЗС РФ застосовують комбіновану тактику введення бою під Бахмутом: чи допомагає це ворогу

Противник намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, проте безуспішно. Українська артилерія та безпілотні літальні апарати знищують або пошкоджують 80% техніки, яку використовує ворог на Бахмутському напрямку, розповів командир роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

На Бахмутському напрямку Збройні сили Російської Федерації штурмують українські позиції вдень та вночі. Про це повідомив командир роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі "Суспільне. Спротив".

"Противник продовжує вчиняти ударно-штурмові дії й удень і в нічний час", — сказав Юрій Федоренко.

Він зазначив, що основне завдання, яке стоїть перед окупантами — повернути втрачені позиції, відбити панівні висоти та утворити плацдарм для подальших штурмових дій. Федоренко наголосив, що під час наступів ворог використовує мобілізовані підрозділи "Шторм Z", позаду яких окупанти заміновують позиції, в результаті чого військові РФ не мають змоги відступити.

Зі слів Федоренка, противник майже ніколи не відкликається на заклики здатися в полон. Зокрема, ЗС РФ це роблять лише тоді, коли немає іншого виходу. На думку Юрія Федоренка, це відбувається через інформаційну політику, яку ведуть всередині російських військ. У рамках якої розповідають, що українські військові нібито не дотримуються міжнародних конвенцій та знущаються з російських полонених. Крім цього, перед виконанням бойових завдань окупантам обмежують доступ до Інтернету, вони перебувають під жорсткою системою примусу.

Також під Бахмутом ворог використовує спеціальні підрозділи, десантників та "кадирівців", завдання яких полягає в пошуку слабких місць в українській обороні, проте противник успіху не має.

Федоренко розповів, що окупанти використовують комбіновану тактику введення бойових дій — застосовують танки, броньовані машини піхоти та інші засоби, які є на озброєнні ЗС РФ. Проте 80% російської техніки, що з'являється в радіусі удару української артилерії та БПЛА, знищується або пошкоджується.

Нагадаємо, 4 грудня пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, що окупанти намагаються відбити втрачені позиції біля Бахмута. З його слів, на Бахмутському напрямку ситуація є динамічною.

Аналітики Інституту вивчення війни від 4 грудня розповіли, що російські військові могли просунутися на північно-західному фланзі Бахмута. За даними російських джерел, окупанти наступають на захід від Хромового в напрямку Іванівського і вздовж лінії Кліщіївка — Андріївка.