Венесуельці на референдумі схвалили захоплення багатого на нафту регіону Гаяни: що далі (карти)

Міжнародний суд у Гаазі напередодні референдуму ухвалив, що Венесуела має утримуватися від будь-яких територіальних претензій, проте Каракас не визнає юрисдикцію цього суду.

У неділю, 3 грудня, венесуельці з великою перевагою схвалили на референдумі захоплення багатого на нафту регіону в сусідній Гаяні. Про це пише CNN.

На символічному референдумі, як характеризують його експерти, виборцям поставили кілька запитань, серед яких — чи згодні вони зі створенням венесуельської держави в регіоні Ессекібо, наданням її населенню венесуельського громадянства і "включенням цієї держави в карту території Венесуели".

На пресконференції, на якій було оголошено попередні результати першого траншу підрахованих голосів, Національна виборча рада Венесуели заявила, що виборці обрали "так" у понад 95% випадків щодо кожного з п'яти питань бюлетеня.

"Однак незрозуміло, які кроки зробить уряд Венесуели, щоб забезпечити дотримання своїх вимог. І будь-яка спроба пред'явити претензії напевно зустріне міжнародний опір", — підкреслює видання.

Міжнародний суд у Гаазі напередодні плебісциту 1 грудня ухвалив, що "Венесуела має утримуватися від будь-яких дій, можливих для зміни ситуації, яка наразі переважає на спірній території".

Фото: Фокус

Уже навесні суд планує провести судовий розгляд з цього питання після багатьох років розгляду і десятиліть невдалих переговорів. Однак Венесуела не визнає юрисдикцію суду з цього питання.

Історія конфлікту

Регіон Ессекібо, що став предметом обговорення на референдумі, — це територія, густо засаджена лісами. Вона становить близько двох третин національної території Гаяни і приблизно дорівнює розміру Флориди.

Венесуела вже давно претендує на землю, що, як вона стверджує, перебувала в її межах під час іспанського колоніального періоду. Влада країни відхиляє рішення міжнародних арбітрів 1899 року, яке встановило нинішні кордони, коли Гаяна ще була британською колонією. Венесуела апелює до угоди 1966 року, згідно з якою сторони повинні провести кордон між країнами, але мирним шляхом.

У 2015 році компанія ExxonMobil виявила в Ессекібо великі родовища нафти. Також регіон багатий на газ та інші мінерали. Уже 2023 року Гаяна оголосила про перший раунд торгів на видобуток нафти на 11 блоках. Після цього і було оголошено референдум для "відновлення територіальної цілісності".

У регіоні Ессекібо проживають корінні жителі Гаяни, які наполягають на тому, що цей регіон ніколи не належав Венесуелі. Також Гаяна назвала це кроком до анексії та "екзистенційною загрозою".

Минулого тижня президент Гаяни Ірфаан Алі відвідав війська в Ессекібо і ефектно поставив гаянський прапор на горі, що височіє над кордоном із Венесуелою.

Що буде далі

Результати голосування широко висвітлювали у Венесуелі, хоча, на думку аналітиків, вони матимуть мінімальний вплив, оскільки створення венесуельської держави в межах Ессекібо малоймовірне.

Проте ескалація риторики спровокувала переміщення військ у регіоні та брязкання зброєю в обох країнах, що викликало порівняння з боку гаянських лідерів із російським вторгненням в Україну.

"Багаторічна суперечка щодо кордону між Гаяною і Венесуелою досягла рівня безпрецедентної напруженості у відносинах між нашими країнами", — наголосив міністр закордонних справ Гаяни Робер Персо минулого тижня.

Карта нових родовищ нафти і газу в Гайані Фото: Скриншот

З іншого боку, нинішній президент Венесуели Ніколас Мадуро вже може отримати політичну вигоду від проведеного референдуму на тлі досить складної для нього кампанії з переобрання.

"У жовтні венесуельська опозиція продемонструвала рідкісну динаміку після згуртування навколо Марії Коріни Мачадо, колишньої правоцентристської депутатки, яка на перших праймеріз у країні за 11 років напала на Мадуро за те, що той спостерігав за зростаючою інфляцією та нестачею продовольства", — констатує CNN.

Аналітики вважають, що авторитарний уряд Мадуро, який зіткнувся зі складною політичною ситуацією в країні, тому й спрямував свої устремління на розв'язання так званих патріотичних питань, намагаючись у такий спосіб заручитися підтримкою електорату.

Раніше Фокус у своєму матеріалі пояснював, чим Москва може допомогти Венесуелі, яка готує вторгнення в Гаяну.

Бразильська розвідка стверджує, що президент Венесуели Ніколас Мадуро планує військове вторгнення проти Республіки Гаяна вже найближчими днями.