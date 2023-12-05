"Чорні Запорожці", "Холодний Яр": чи впливає почесне найменування бригади на боєздатність

За словами військового історика Василя Павлова, бійці бригад, які отримують почесну назву пишаються цим, а оборонці 72-ї бригади імені Чорних Запорожців стали одним із символів оборони Києва.

В Україні низка бригад з 2017 року отримують почесні найменування в межах політики деколонізації. Військовий історик, керівником експертної групи з питань внутрішніх комунікацій Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони України Василь Павлов розповів в інтервʼю АрміяInform розказав, як змінюється боєздатність з отриманням почесної назви.

За словами Павлова, в Україні присвоюють почесні найменування за пʼятьма напрямками:

бригада імені когось чи чогось. Наприклад, бригада на честь історичного діяча чи людини, яка може мотивувати бійців;

найменування на честь території. Наприклад, Сіверська танкова бригада названа на честь території, де базується;

найменування на честь ведення бойових дій на окремій території. Наприклад, 60-та окрема піхотна Інгулецька бригада названа на честь перших боїв під час форсування річки Інгулець у 2022 році.

назви "в лапках". Наприклад, на честь історичних явищ, "Холодний Яр" чи назви-символа як от 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс", яка є характерною для гірськопіхотних частин у всьому світі.

на честь військових частин, які існували раніше, наприклад, бригада імені Чорних Запорожців.

Чи впливає почесна назва на боєздатність

За словами Василя Павлова, довгий час важливість почесного найменування довгий час не була зрозумілою. ЗСУ будували на радянській міфології, яка не має підживлення в сучасній історії України. Протягом 25 років в армії дублювали радянські найменування або робили їх без будь-яких привʼязок.

Лише з початком російсько-української війни в Україні почали міняти підхід. У 2017 році перші бригади отримали почесні найменування:

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила;

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

Логотип 24-ї ОМБр імені короля Данила Фото: Вікіпедія Логотип 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців Фото: Вікіпедія

"Наприклад, 72-га ОМБр імені Чорних Запорожців стала фактично одним із символів оборони Києва і дуже по багатьох моментах вона повторила шлях кінного дивізіону 2-го Запорізького полку Армії Української Народної Республіки. На даний момент вона має не меншу славу, не менший позитивний наратив і не менші здобутки на полі бою. Вона фактично стала одним із новітніх символів російсько-української війни. … Ми можемо подібні приклади наводити фактично щодо всіх бригад, які мають почесні найменування, які надавалися не формально, тільки для того, щоб надати, а свідомо, коли в цьому брали участь і фахівці, які це пропонували, і особовий склад бригади, який був на момент присвоєння почесного найменування. І найменуванням пишається особовий склад бригад, які зараз уже безпосередньо б’ються і фактично пишуть нову історію Збройних Сил України, і нову історію бойових прапорів, на яких написані імена цих історичних діячів", — пояснив військовий історик.

Нагадаємо, 5 грудня експерт назвав, скільки боєприпасів може виготовляти Україна на місяць.

Також українська БМП M2 Bradley витримала удар ПТРК під час боїв за Авдіївку.