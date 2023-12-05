"Команди відступати ще не було": експерт про те, що може переломити ситуацію в Авдіївці

Сили оборони в районі Авдіївки не зможуть довго протриматися, якщо не буде підкріплення, вважає Євген Дикий.

Ситуацію в районі Авдіївки можна переломити, для цього потрібно перекинути туди значні резерви. Про це в коментарі "Еспресо" сказав військовий експерт, український науковець, ексзаступник командира взводу 24 батальйону ТРО "Айдар" Євген Дикий.

"Команди відступати з Авдіївки наші військові ще не отримували. Зараз судити, чи це відбудеться, не потрібно. Оскільки є речі, про які ми не маємо знати права. Зокрема, які резерви має наш Генштаб", — пояснив Дикий.

Він додав, для того, щоб переломити ситуацію в район Авдіївки потрібно перекинути значні резерви.

"На Авдіївському напрямку є два різних рішення. Або відходити й переходити на другу лінію оборони. Або підкинути на цей напрямок підкріплення. Мені очевидно, що наш гарнізон в Авдіївці ще якийсь час буде успішно оборонятись. Втім, це не вічно. Тобто, якщо ми хочемо кардинально переломити ситуацію на Авдіївському напрямку, то туди треба кинути значні резерви. От вже чи є ці резерви в нас, нікому знати не потрібно. Це інформація лише для Генштабу ЗСУ", — сказав він.

Нагадаємо, що ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки і відновили втрачені позиції. Російські сили просунулися на 600 метрів у лісовій зоні на південний схід від Степового.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти активно обстрілюють Авдіївку зі ствольної, реактивної та мінометної артилерії і очікують сприятливої погоди, аби застосувати техніку у третій хвилі штурмів міста.