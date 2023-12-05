Застосовують Су-25 та Ка-52: ЗС РФ збільшили активність бойової авіації, — Тарнавський

Російські військові не зменшують кількість наземних атак на сході України. За добу було зафіксовано 37 боєзіткнень, розповіли в командуванні.

Збройні сили Російської Федерації поновили застосування штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52 на Таврійському напрямку. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram.

"Зросла активність ворожої авіації, до 18 авіаударів. Зокрема, ворог, після деякої перерви поновив застосування штурмовиків Су-25 та вертольотів Ка-52", — сказав Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що також не зменшується кількість наземних російських атак. Зокрема, за добу було зафіксовано 37 боєзіткнень.

Втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" за добу російські військові втратили 428 осіб, ще сім окупантів здалися в полон. Також українські бійці знищили 21 одиницю військової техніки ЗС РФ, а саме:

п'ять ББМ;

дві артилерійські системи;

десять безпілотних літальних апаратів;

дві одиниці спеціальної техніки.

Крім цього, українці знищили три склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, 5 грудня командир роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, що під Бахмутом російські військові штурмують позиції українців вдень та вночі. Ворог намагається повернути втрачені позиції, відбити панівні висоти та утворити плацдарм для подальших штурмів.

Того ж дня росЗМІ повідомили, що ЗС РФ посилюють підрозділи морської піхоти. Зокрема, у нових дивізіях з'являться десантно-штурмові батальйони, а в кожному батальйоні — десантно-штурмова рота.