"Ворог формує карту": експерти назвали ймовірні дати нових масованих атак ЗС РФ

За словами ексспікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, за один раз окупанти можуть запустити понад 100 ракет повітряного і наземного базування.

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Російська Федерація готується до нових обстрілів енергетичної інфраструктури України. Про те, коли ЗС РФ можуть завдати удару, розповіли колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов і військовий експерт Роман Світан у коментарі "ТСН" 5 грудня.

За інформацією Селезньова, окупанти мають у своєму резерві 870 ракет. Він також вказав на те, що останнім часом росіяни майже щоночі запускають у бік України БПЛА, які "літають за досить дивними траєкторіями".

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"Ворог намагається виявити наші радари, пускові установки, системи ППО і протиракетної оборони. Ворог формує карту систем ППО України, щоб далі, відшукуючи певні прогалини, націлювати ракети. Щоб результативність ударів по нашій енергоінфраструктурі була максимальною", — пояснив він.

Експерт вважає, що ЗС РФ можуть завдати масштабного удару в період, коли в Україні зберігатиметься морозна погода протягом кількох днів. За оцінками експерта, за один раз ЗС РФ можуть запустити понад 100 ракет повітряного і наземного базування.

"Росіяни будуть максимально навантажувати нашу систему ППО для того, щоб ми могли збити не всі ракети", — сказав Селезньов.

Зі свого боку Світан вважає, що масована ракетна атака можлива напередодні свят. На його думку, з військового погляду немає сенсу в масованому обстрілі, проте росіяни можуть у такий спосіб намагатися надоїти інформаційні та політичні цілі.

"Росіяни можуть прив'язатися не так до Нового року, як до нашого Різдва за новим стилем, 25 грудня. Можлива масована атака — 50-70 ракет для того, щоб показати, що вони ще можуть щось запускати", — заявив Світан.

Нагадаємо, 4 грудня представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук припустив, що запуски БПЛА Shahed із Чауди (Крим) і Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край) переважно стосуються південних областей України і спрямовані на те, щоб обчислювати системи ППО.

Крім того, представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 4 грудня зазначив, що російські сили стали рідше застосовувати ракети типу "Калібр". За його словами, на ситуацію вплинули одразу кілька чинників, і перший із них — перебазування ракетоносіїв у Новоросійськ. Другий фактор — підготовка "запасів".