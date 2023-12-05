Щойно уклали контракти: на Куп'янському напрямку ЗСУ ліквідували новоприбулих росіян

До 20 жовтня 2023 року загиблі окупанти ще були у місцях позбавлення волі, а згодом — підписали контракт зі ЗС РФ та відправилися на фронт.

На Куп'янський напрямок через великі втрати окупанти перекинули новоспечених солдатів з колишніх в'язнів. Сили оборони одразу їх знешкодили. Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розповіла речниця 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Надія Замрига.

За її словами, на Куп'янському напрямку її бригада 4 грудня знешкодила зо два десятки окупантів.

"Ворог втрачає дуже багато особового складу. РФ підтягує резерви людські. Про це свідчить те, що вже мобілізовані, які до 20 жовтня 2023 року були у місцях позбавлення волі, підписали контракт зі Збройними Силами РФ, і вже на початку листопада потрапляють на передову та гинуть тут", — сказала Замрига.

Речниця 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ говорить, що на цій ділянці фронту ЗС РФ всі свої сили кидають, щоб рухатися за річку Оскіл, у бік Куп'янська. Окупанти шукають слабкі місця в обороні ЗСУ і намагаються йти вперед.

"РФ використовує техніку, щоб підвезти особовий склад ближче, цю техніку бачать наші "очі", наводять артилерію, танки. Росіяни почали застосовувати танки останнім часом. Два місяці тому було дуже мало. БМП вони використовують для підвозу особового складу, а не як техніку, яка має гармати", — говорить Надія Замрига.

Вона додала, що ЗС РФ продовжують атакувати позиції ЗСУ з артилерії, але останнім часом щільність артобстрілів знизилася. Також росіяни застосовують авіабомби.

Нагадаємо, що Зеленський побував на командному пункті ЗСУ під Куп'янськом. Бійці 93 бригади "Холодний яр" отримали нагороди з рук президента.

Під Куп'янськом ЗС РФ довелося зменшити кількість атак через занадто великі втрати.