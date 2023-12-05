Російські ДРГ активізувалися на двох напрямках України: у ДПСУ назвали завдання (відео)

За словами спікера Держприкордонслужби Андрія Демченка, українські захисники розуміють загрозу, яка виходить від противника на кордоні, і готові давати відсіч.

Останнім часом фіксується вища активність російських диверсійних груп одразу не кількох напрямках. Про це розповів речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону 5 грудня.

За його словами, діяльність противника останнім часом почастішала на Харківському та Чернігівському напрямках. Українські захисники уважно стежать за ситуацією.

"Певний період активність ворожих ДРГ фіксувалася переважно по Сумському напрямку, а за останній період ми фіксуємо роботу ДРГ по Харківщині і також це небезпека для Чернігівщини. Кожен український захисник розуміє цю загрозу. Звичайно, є протидиверсійні резерви, застосовуються безпілотні літальні апарати для того, щоб моніторити як прикордоння, так і лінію кордону", — заявив Андрій Демченко.

Окремо представник ДПСУ висловився про те, яка мета у росіян, коли вони відправляють ДРГ до українського кордону. Насамперед вони хочуть дізнатися місця розташування Сил оборони, щоб у майбутньому завдавати по них ударів і за можливості знищувати українських військових.

Саме тому завдання захисників максимально стежити за обстановкою, щоб не дати противнику навіть найменшого шансу виконати плани.

"Тому постійно ведеться роботи в тому числі для підготовки особового складу, щоб була навченість протидіяти таким групам, а їхні заходи на територію України не були для них невідчутними", — підсумував Андрій Демченко.

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Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що Сумська область потерпає від обстрілів та існує загроза прориву російських ДРГ. Росіяни здебільшого застосовують міномети, ствольну, реактивну артилерію, також скидають керовані авіаційні бомби.