"Зеленський планує втечу до США": росіяни поширили новий фейк, — ЦПД (фото)

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що для "втечі" начебто вже підготовлені всі відповідні документи. Як доказ пропагандисти прикріплюють фото "сертифікату" на імʼя глави держави про надання громадянства США.

Російські Telegram-канали поширюють інформацію про те, що нібито президент України Володимир Зеленський навесні 2024 року збирається "тікати" до США разом зі своєю родиною. Про це у вівторок, 5 грудня, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

За інформацією ЦПД, для "втечі" начебто вже підготовлені всі відповідні документи. Як доказ пропагандисти прикріплюють фото "сертифікату" на імʼя глави держави про надання громадянства США.

Як встановили у центрі, першоджерелом цієї "новини" є фейкове видання The DC Weekly, яке неодноразово розповсюджувало брехню про президента України та першу леді. Окрім того, видання не індексується пошуковою системою Google.

"Авторкою матеріалу є вигадана особа на імʼя Джессіка Девлін, у профілі якої стоїть фото акторки Джудіт Баталіон", — підкреслюють у пресслужбі.

Відповідно, як наголошують у ЦПД, фото так званого сертифікату про надання громадянства США також є фейковим, адже його номер неможливо знайти в базі даних.

"Таким чином російська пропаганда намагається дискредитувати президента України і його родину, а також викликати панічні настрої серед українців", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня російські пропагандисти поширили фейк про те, що в Україні на війні нібито загинув 17-річний підліток, якого напередодні мобілізували. В обласній військовій адміністрації спростували інформацію.

Також 2 грудня повідомлялося, що у ЗСУ викрили черговий фейк росіян про окупацію Мар'їнки. За словами аналітиків, росіяни підійшли до західного кордону населеного пункту. На одному з порожніх будинків, який розташований у сірій зоні, вони встановили прапор. Однак поруч усе ще тримають оборону бійці ЗСУ.