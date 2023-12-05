Найближчим часом вироблятимемо більше боєприпасів для України, – голова Міноборони Фінляндії

Витрати на теми збільшення виробництва боєприпасів у Фінляндії зростуть до десятків мільйонів євро.

Фінляндія в найближчі кілька тижнів ухвалить рішення стосовно збільшення обсягів виробництва артилерійських боєприпасів. Про це виданню Iltalehte заявив міністр оборони цієї держави Антті Хаккянен.

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Він наголосив на тому, що вже були завершені перемовини щодо планів Фінляндії наростити виробництво важких боєприпасів для озброєння України. Це рішення вже буде ухвалено найближчим часом. З його слів, питання можуть розв'язати до Різдва.

"Плани готові", – пояснив Хяккянен.

Керівник оборонного відомства зазначив, що наразі оголошено стосовно плану значного збільшення виробництва боєприпасів. Мета – підтримати українське військо ще сильніше, аніж це відбувається зараз.

"Озброєння України – для нас фатальне питання", – наголосив він.

Зазначається, що витрати на теми збільшення виробництва боєприпасів зростуть до десятків мільйонів євро.

Військова допомога Україні

Канада у середу, 22 листопада, оголосила, що надає майже 1 млрд доларів на військову допомогу Україні. Уряд країни оголосив план військової допомоги Україні до 2026 року включно, протягом яких буде відправлено 947 млн доларів.

Німеччина оголосила рішення щодо допомоги того ж дня. ФРН є одним із лідерів серед країн, які надають допомогу ЗСУ. До нового пакета увійшли БМП Marder, тягачі, вантажівки та артилерійські снаряди.

Литва 24 листопада стало відомо, що Литва посилила системи ППО України. Литва виробляє власні комплекси РЕБ і кілька з них надала Україні, заявив прем'єр-міністр Шмигаль. Ці установки знадобляться для боротьби з дронами-камікадзе Shahed-136 військ РФ.

Нагадаємо, 24 листопада Bloomberg повідомило, що відсутність допомоги Україні підриває її здатність захищатися. За словами журналістів, нестача військової допомоги може змусити Україну погодитися на мирні переговори з Росією з позиції слабкості, але є й гірший сценарій.