Під завалами будинку у Новогродівці знайшли фрагменти тіл: проводитиметься ДНК-експертиза

Начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко наголосив, що досі триває пошуково-рятувальна операція. Раніше він розповідав, що з-під завалів дістали тіло 8-річної дівчинки, батьків дитини не знайшли.

На місці влучання російської ракети в багатоквартирний будинок у Новогродівці Донецької області знайшли фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати. Про це 5 грудня повідомив начальник міської військової адміністрації Новогродівки Олександр Шевченко.

За словами Шевченка, досі триває пошуково-рятувальна операція. Аби ідентифікувати тіла загиблих планують провести ДНК-експертизу.

"Станом на даний час під завалами знайдені фрагменти тіл, які не можливо ідентифікувати. Надалі буде проводитись ДНК-експертиза", — наголосив керівник МВА.

З-під завалів дістали тіло 8-річної дитини, батьків не знайшли

Нагадаємо, у понеділок, 4 грудня, Шевченко розповів, що з-під завалів 3-поверхового будинку, куди в ніч на 30 листопада ворожа ракета С-300, дістали тіло 8-річної дівчинки, батьків дитини відшукати не вдалося.

Крім того, начальник Новогродівської МВА розповів, що в громаді оголосили триденну жалобу за загиблими мешканцями. Вона триватиме до 6 грудня.

До пошуків батьків дівчинки залучили різні служби: деталі

Раніше Олександр Шевченко вже повідомляв, що під завалами будинку не виявили батьків дитини — 33-річну жінку та 38-річного чоловіка.

За його словами, якщо родину не знайдуть, її вважатимуть зниклою безвісти. У неділю, 3 грудня, на місці проводили додаткові роботи, до яких долучили національну поліцію та інші служби.

ЗС РФ обстріляли Покровськ, Мирноград і Новогродівку: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 30 листопада російські окупанти запустили щонайменше шість ракет С-300 по Покровському району Донецької області. Загалом відомо про десятьох постраждалих. Також під удар потрапив Мирноград, де руйнувань зазнала будівля поліції.

Раніше речник управління ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін у коментарі медіа "Суспільне" розповів, що з-під завалів у Новогродівці дістали тіло загиблого. За його словами, це 61-річний чоловік. Також повідомлялося, що рятувальники розібрали понад 130 тонн конструкцій.

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, що війська РФ атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, а в регіонах активно працювали системи ППО. Інформацію про бойову роботу протиповітряної оборони підтвердили в Хмельницькій ОВА. Повітряну тривогу через загрозу застосування ракетного озброєння також було оголошено в кількох українських областях.