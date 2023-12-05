Стоянка гелікоптерів, "Небо-М", "Терек", "Байкал-1М": дрони СБУ вразили цілі в Криму, — ЗМІ

За інформацією представників спецслужби, окупанти зазнали чергових втрат на захопленому півострові. У Міноборони РФ раніше повідомляли про атаку щонайменше 30 дронів.

Безпілотники Служби безпеки України змогли вразити низку важливих військових об'єктів противника на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Про це повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на джерела у спецслужбі 5 грудня.

Зазначається, що стався інцидент на території Криму вранці вівторка. Українським безпілотникам вдалося знищити чимало ворожих цілей, серед яких: РЛС "Небо-М" у районі населеного пункту Багерове; стоянка гелікоптерів; РЛС П-18 "Терек" і систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля населеного пункту Стрiлкове.

Більше подробиць із цього приводу не прозвучало, проте в ніч на 5 грудня там справді було неспокійно.

Атака БПЛА по Криму 5 грудня: деталі

У Міністерстві оборони РФ заявили, що окупований півострів атаковано безліччю БПЛА. За деякими даними їх було близько 30.

Через загрозу загарбникам навіть довелося перекривати Кримський міст, адже над Керчю, як повідомляється, пролунала серія вибухів. Місцеві жителі чули щонайменше 9 вибухів у районі Аршинцевого та селища Войкове, пише російське медіа.

У Міноборони РФ також відреагували і заявили, що атака почалася о 6 ранку за московським часом (05:00 за Києвом, — ред.). Їм нібито вдалося припинити ці дії, в яких звинуватили українську сторону.

"Черговими засобами ППО чотири українські безпілотні літальні апарати знищено і ще два перехоплено над акваторією Азовського моря", — йдеться в повiдомленнi.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив активацію запусків "шахедів" із Криму та Кубані. За його словами, противник намагається запускати дрони-камікадзе навіть не для виснаження систем ППО, а для фіксації нових установок, які можуть використовуватися Силами оборони України.