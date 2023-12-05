Вбивці та сатаніст: РФ завербувала понад сто тисяч ув'язнених на війну в Україну, — ЗМІ

Міноборони РФ завербовує засуджених із республік національних меншин, зокрема з Дагестану, Якутії, Бурятії. Крім чоловіків, до військ ЗС РФ найняли ув'язнених жінок, розповіло видання.

Російська Федерація відправила понад 100 тисяч засуджених із колоній на війну в Україні. Про це повідомило видання Newsweek з посиланням на росіянина Володимира Осєчкіна, керівника антикорупційного проєкту Gulagu.net.

"З початку війни в лютому 2022 року Росія залучила понад 100 тисяч засуджених із колоній для війни в Україні", — йдеться у повідомленні.

Володимир Осєчкін отримав список деяких завербованих ув'язнених від Федеральної служби виконання покарань РФ. Видання наголосило, що кількість завербованих ув'язнених також підтвердив керівник іншої групи захисту прав ув'язнених у Росії.

Експерти зазначили, що масштабність вербування ув'язнених підкреслює гостру нестачу людей, з якою стикається Кремль. Зокрема, серед завербованих в'язнів є вбивці, сатаніст, засуджений за ритуальне вбивство чотирьох підлітків.

Зі слів Осєчкіна, у 2022 році ПВК "Вагнер" завербувала понад 49500 ув'язнених по всій РФ, тоді як Міноборони РФ найняла ще понад 52 тисячі. Щотижня понад тисячу з них гинуло в Україні.

Голова благодійної організації Russia Behind Bars Ольга Романова заявила, що у РФ завербували близько 120 тисяч ув'язнених.

"З них 50000 були завербовані Пригожиним (засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, — ред.). Решта були завербовані Міноборони. Кількість загиблих невідома. Близько 50000 ув'язнених зараз на волі", — сказала Романова.

Вона розповіла, що наразі завербовано близько тисячі ув'язнених жінок. Загалом Міноборони РФ найняло засуджених із республік національних меншин країни, зокрема з Дагестану, Якутії, Бурятії.

За словами українського журналіста Віктора Коваленка, практика вербування на війну в Україну показує, що російський президент Володимир Путін "думає про своїх людей як про одноразовий матеріал у своїх імперських пошуках". Він наголосив, що втрати окупантів у війні різко зростають.

"Отже, злочинці з в’язниць в його очах ще більш одноразові. Відправляючи їх на смерть замість того, щоб мобілізувати молоде населення, Путін виграє час, сподіваючись, що перемога над Україною скоро опиниться в його руках", — розповів Коваленко.

Директор відділу досліджень міжнародної безпеки британського аналітичного центру з питань оборони та безпеки Королівського інституту об’єднаних служб Ніл Мелвін заявив, що Путін відправляє війська у бій, а потім залучає нові підрозділи, аби замінити знищені, покладаючись на велику кількість росіян та мало зважаючи на їхні життя.

Нагадаємо, 4 грудня у ЗМІ розповіли, що російські військові почали частіше тікати з армії. За даними журналістів, восени за допомогою в ухиленні від служби звернулося на 89% більше російських військових, ніж влітку цього року.

3 грудня у ЗМІ розповіли, що Міноборони РФ хоче внести зміни у вимог до стану здоров’я військовозобов’язаних. Наразі у Росії є п’ять категорій придатності до служби, а саме придатний, придатний із незначними обмеженнями, обмежено придатний, тимчасово не придатний та не придатний.