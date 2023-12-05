Дрони СБУ вразили "Морський нафтовий термінал" у Феодосії, — ЗМІ

Джерела журналістів зазначають, що на території терміналу знаходилось близько 30 резервуарів палива, з яких забезпечувались війська Російської Федерації.

Безпілотники Служби безпеки України змогли вразити низку важливих військових об'єктівпротивника на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Серед них — "Морський нафтовий термінал" у Феодосії. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел, українські безпілотники успішно влучили по цілі, що спричинило потужну пожежу.

Крім того, зазначають, що на території терміналу знаходиться близько 30 резервуарів пального, з яких забезпечувались війська Російської Федерації.

Українським безпілотникам вдалося знищити чимало ворожих цілей: деталі

Нагадаємо, видання "Українська правда" посилаючись на джерела у спецслужбі 5 грудня повідомило, що серед обʼєктів, які вдалося ліквідувати: РЛС "Небо-М" у районі населеного пункту Багерове; стоянка гелікоптерів; РЛС П-18 "Терек" і систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля населеного пункту Стрiлкове.

Атака БПЛА по Криму 5 грудня: деталі

У Міністерстві оборони РФ заявили, що окупований півострів атаковано безліччю БПЛА. За деякими даними їх було близько 30.

Через загрозу загарбникам навіть довелося перекривати Кримський міст, адже над Керчю, як повідомляється, пролунала серія вибухів. Місцеві жителі чули щонайменше 9 вибухів у районі Аршинцевого та селища Войкове, пише російське медіа.

У Міноборони РФ також відреагували і заявили, що атака почалася о 6 ранку за московським часом (05:00 за Києвом, — ред.). Їм нібито вдалося припинити ці дії, в яких звинуватили українську сторону.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив активацію запусків "шахедів" із Криму та Кубані. За його словами, противник намагається запускати дрони-камікадзе навіть не для виснаження систем ППО, а для фіксації нових установок, які можуть використовуватися Силами оборони України.