Українців можуть забов'язати носити з собою військовий квиток, – нардеп (відео)

У ТЦК та СП радять українцям носити з собою військовий квиток вже зараз.

У Верховній Раді можуть розглянути ймовірність запровадження змін, які зобов'яжуть громадян носити з собою документи, що підтверджують перебування на військовому обліку – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Подробиці на брифінгу повідомив нардеп Федір Веніславський, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Він вважає, що наявність відповідних документів дозволить уникнути різних негативних ситуацій з представниками територіальних центрів комплектування. На його думку, питання можуть розглянути, але термінів політик не назвав.

"Повинні мати з собою і документ, що підтверджує особу, і документ, що засвідчує перебування на військовому обліку", – заявив нардеп.

У ТЦК та СП зараз радять українцям носити з собою військовий квиток. Водночас як зазначають юристи, на рівні законодавства це наразі не закріплено.

Воєнний стан в Україні: хто може перевіряти документи

Володимир Фітьо, керівник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, назвав тих, хто може перевіряти документи у громадян. З його слів, це представники поліції, Служби безпеки України, прокуратури та Збройних сил України. Він також зазначив, що військовозобов'язані мають інформувати ТЦК та СП щодо свого місяця перебування у разі необхідності.

Нагадаємо, у Запоріжжі ТЦК та "Муніципальна варта" ходять по домівках військовозобов'язаних. Це нібито дозволить уникнути конфліктних ситуацій. У більшості випадках, як заявив адвокат Ростислав Кравець, вони не мають права заходити до помешкань.