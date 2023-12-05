Видимих пошкоджень в "Морському нафтовому терміналі" у Феодосії немає, — ЗМІ (супутникові знімки)

Окупанти про масштабні руйнування або пожежі на терміналі не повідомляли. Місцеві пабліки також відповідних повідомлень не поширювали.

Судячи із супутникового знімка, видимих масштабних пошкоджень у "Морському нафтовому терміналі" у Феодосії на території тимчасово окупованого Криму немає. Про це у вівторок, 5 грудня, повідомив журналіст "Радио Свобода" Марк Крутов.

За його інформацією, фото було зроблене супутником Planet о 08:43 за Києвом.

Окупанти про масштабні руйнування або пожежі не повідомляли. Місцеві пабліки також відповідних повідомлень не поширювали.

Дрони СБУ вразили "Морський нафтовий термінал": деталі

"Крымский ветер" вранці написав, що термінал атакували два дрони — один збили (уламки впали на території терміналу), а другий впав за 70 метрів від одного з резервуарів. Попередньо, за їхньою інформацією, території нафтобази вів вогонь ЗГРК "Панцир-С1".

Пізніше українські ЗМІ з посиланням на власні джерела підтвердили ураження безпілотниками Служби безпеки України "Морського нафтового терміналу" у Феодосії.

За даними джерел, українські БПЛА успішно влучили по цілі, що спричинило потужну пожежу.

Крім того, зазначають, що на території терміналу знаходиться близько 30 резервуарів пального, з яких забезпечувались війська Російської Федерації.

Українським безпілотникам вдалося знищити чимало ворожих цілей: деталі

Нагадаємо, видання "Українська правда" посилаючись на джерела у спецслужбі 5 грудня повідомило, що серед обʼєктів, які вдалося ліквідувати: РЛС "Небо-М" у районі населеного пункту Багерове; стоянка гелікоптерів; РЛС П-18 "Терек" і систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля населеного пункту Стрiлкове.

Атака БПЛА по Криму 5 грудня: деталі

У Міністерстві оборони РФ заявили, що окупований півострів атаковано безліччю БПЛА. За деякими даними їх було близько 30.

Через загрозу загарбникам навіть довелося перекривати Кримський міст, адже над Керчю, як повідомляється, пролунала серія вибухів. Місцеві жителі чули щонайменше 9 вибухів у районі Аршинцевого та селища Войкове, пише російське медіа.

У Міноборони РФ також відреагували і заявили, що атака почалася о 6 ранку за московським часом (05:00 за Києвом, — ред.). Їм нібито вдалося припинити ці дії, в яких звинуватили українську сторону.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив активацію запусків "шахедів" із Криму та Кубані. За його словами, противник намагається запускати дрони-камікадзе навіть не для виснаження систем ППО, а для фіксації нових установок, які можуть використовуватися Силами оборони України.