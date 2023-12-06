"Знищують усе": у Повітряних силах показали, як б'ють по ворожих БПЛА (відео)

У командуванні розповіли про роботу на півдні України, зокрема про ліквідацію російських літаків і ударних дронів.

Повітряні сили Збройних сил України відпрацювали по ворожих цілях у південних регіонах України. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram-каналі 5 грудня.

"Сьогодні повітряне командування "Південь" — в ударі! Знищують усе — і ворожі літаки, і ударні дрони! Дякую всім причетним за роботу!" — написав Олещук.

Генерал-лейтенант також опублікував відео, на якому зображена робота українських сил по російських безпілотних апаратах Shahed. Кількість збитих ворожих дронів не уточнюється.

"Результати — вранці! Вірте в ППО, вірте в Збройні Сили України!", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, в ніч на 5 листопада РФ атакувала територію України ударними дронами Shahed і зенітними керованими ракетами С-300. Вибухи лунали в Хмельницькій, Одеській, Хмельницькій та Донецькій областях.

За даними ЗМІ від 5 грудня, російські винахідники створили три модифікації іранського дрона-камікадзе Shahed-136. Пристрої не обладнали термобаричними боєприпасами, проте вони мають низку характеристик, які роблять їх небезпечною зброєю.