Нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі може завершитися до січня, — CNN

Як зазначає видання, світова громадська думка дедалі сильніше засуджує наземні операції, і час, щоб зберегти значущу міжнародну підтримку, швидко спливає, особливо з огляду на велику кількість цивільних жертв.

Нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі, яка сконцентрована на південній частині сектора, ймовірно, триватиме ще кілька тижнів. До початку січня Ізраїль, можливо, перейде до менш інтенсивної, більш фокусованої стратегії, націленої на конкретних бойовиків і лідерів ХАМАС. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на неназваних чиновників адміністрації президента США.

Водночас Білий дім висловив серйозні побоювання щодо подальших дій Ізраїлю протягом наступних тижнів, підкресливши, що вони проводять "вкрай прямі" діалоги з ізраїльською владою. Американські чиновники попередили, що Ізраїль не може продовжувати використовувати руйнівні методи, як це було на півночі, і має докладати більше зусиль для захисту цивільних осіб.

США також інформували Ізраїль про те, що світова громадська думка дедалі більше засуджує наземні операції, і час, щоб зберегти значну міжнародну підтримку, швидко убуває, особливо у світлі значної кількості цивільних жертв унаслідок цієї операції.

Міністр оборони Ллойд Остін явно попередив Ізраїль на Рейганівському форумі національної оборони, кажучи, що успіх у міській війні можливий тільки за умови захисту мирного населення. Він підкреслив, що підтримка США для Ізраїлю залишається незмінною, але попередив про ризики, що Ізраїль може здобути "тактичну перемогу", але зазнати "стратегічної поразки", якщо не робитиме більше для запобігання загибелі цивільних осіб.

Кількість загиблих серед палестинців, за даними міністерства охорони здоров'я Гази, підконтрольного ХАМАС, становила майже 16 000 осіб від початку кампанії в жовтні, що почалася після теракту ХАМАС проти Ізраїлю 7 жовтня. Ізраїль, згідно з ізраїльськими офіційними особами, знищив "кілька тисяч" бойовиків ХАМАС, пише CNN.

Американські журналісти зазначають, що адміністрація Байдена публічно закликає Ізраїль вживати додаткових кроків для зниження жертв серед мирного населення, проте вважає за краще уникати публічного засудження ізраїльських тактик. Вони стверджують, що консультації з Ізраїлем за лаштунками ефективніші, ніж публічні звинувачення.

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що команда Адміністрації президента США Джо Байдена розробила багатоетапний план повоєнного управління в секторі Гази, який передбачає, що оновлена Палестинська адміністрація зрештою отримає в цьому регіоні контроль.

Також 5 грудня повідомлялося, що Ізраїль може затопити підземні тунелі в Газі, щоб вигнати бійців ХАМАС.