"Попереду перемога": Зеленський і Залужний привітали бійців ЗСУ зі святом (відео)

За словами голави держави, українські захисники щодня доводять, що страх програв. Далі буде звільнення територій, а люди зможуть повернутися додому. Головнокомандувач ЗСУ, зокрема, схилив голову перед подвигом українських військовослужбовців.

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил, із чим голова держави Володимир Зеленський привітав усіх причетних. Він переконаний, що страх давно вже програв, про що заявив у зверненні, опублікованому в соціальній мережі Facebook.

На кадрах можна побачити, що президент із самого ранку вирушив до стіни пам'яті загиблих українських захисників, які захищали свою країну до останнього. Розташована вона в центрі Києва.

Володимир Зеленський закликав усіх, хто ще не був там особисто, за можливості відвідати це місце. Біля стіни пам'яті вже можна буде багато усвідомити, подивитись в обличчя загиблих героїв, а також порівняти цей ранок з ранком 24 лютого, коли було дуже гучно і страшно.

"Страх програв і тепер про нас почули всі. Як було важко тоді, і як не соромно тепер. Згадати що могли втратити, і що зберегли. Знаючи, завдяки кому саме, заради чого. Знаючи, що всі ми захищаємо. Захищаємо ми своє, наше", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо голава держави наголосив, що ще близько двох років тому росіяни вірили, що зможуть узяти під свій контроль столицю та інші міста України, проте зараз у громадян усе ще є можливість спокійно пересуватися вільними вулицями.

Завдяки титанічним зусиллям ЗСУ, які довели і щодня продовжують доводити, що російській агресії тут немає місця, Кремль не зміг здійснити свої плани "за 3 дні", продовжує президент.

"Позаду в нас щоденна боротьба за тимчасово окуповані території, а попереду їхнє звільнення і ніяк інакше. Це наші землі. Це наші люди. Хіба є альтернатива? Ні! Позаду 9 років і 651 день війни, а попереду перемога. А як інакше? Хіба може бути альтернатива? Усі ми знаємо, що ні", — продовжує Володимир Зеленський.

Також глава держави зазначає, що попри всі складнощі, Україні вдасться повернути контроль над усіма територіями, а люди зможуть повернутися додому. Усе це станеться завдяки бійцям ЗСУ, які зараз на фронті щодня руйнують плани ЗС РФ.

"І пам'ятайте: до тих, хто поводився добре — прийде Святий Миколай Чудотворець. До тих, хто поводився потворно — прийдуть ЗСУ", — підсумував президент.

День ЗСУ 6 грудня: привітання Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав підлеглих із професійним святом, опублікувавши ролик у своєму Telegram-каналі. Він подякував усім, хто щодня робить таку важку роботу на полі бою.

"Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв і під обстрілами, у холодних замерзлих окопах і руїнах міцно тримає оборону і знищує підступного ворога", — заявив Валерій Залужний.

Окремо він додав, що зараз триває боротьба не за звання та посади, а за майбутнє наших дітей. Саме через них Україна не має права на поразку. Завдяки захисникам країна продовжує жити і не здається, а також з кожним днем стає зрозуміло, як би важко не було — вже ніколи не буде соромно.

"Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України. Дякую за службу! З Днем Збройних сил України!" — підсумував Валерій Залужний.

Нагадаємо, 2 грудня Володимир Зеленський заявив, що в березні може статися "переломний момент". За його словами, пов'язано це з виборами президента в Росії, де громадяни можуть знову обрати Володимира Путіна. "Гра" буде на боці Заходу, адже світ може не визнати ці вибори і глава Кремля буде нелегітимним лідером.