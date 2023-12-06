Маємо план: ЗСУ здолали вже дві лінії оборони ЗС РФ, — Умєров

Глава оборонного відомства України наголосив, що вихід на кордони 1991 року залишається стратегічною перемогою для Києва.

Сили оборони України вже здолали дві лінії оборони російських загарбників і зараз перебувають між другою та третьою лініями. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю Fox News.

За його словами, окупанти збудували в Україні три лінії захисту, дві з них вже подолані.

"Ми деокупували 50% нашої території. Зараз ми маємо план на 2024 рік", — сказав міністр.

Глава оборонного відомства наголосив, що вихід на кордони 1991 року залишається стратегічною перемогою для України. На запитання журналіста щодо того, що війна може затягнутися на роки, він відповів, що цивілізованому світу має бути соромно, якщо це станеться.

"Це буде тривати і знищувати демократію. РФ вважає, що Україна і українці не мають існувати", — заявив він.

Рустем Умєров також зазначив, що Україна не відмовляється від своїх намірів стати членом НАТО, а всі закупівлі, розрахунки і планування операцій на наступний рік проходитимуть за стандартами НАТО.

Нагадаємо, що РФ завербувала понад сто тисяч ув'язнених на війну в Україну. Крім чоловіків, до військ ЗС РФ найняли ув'язнених жінок.

4 грудня у ЗМІ розповіли, що російські військові почали частіше тікати з армії. За даними журналістів, восени за допомогою в ухиленні від служби звернулося на 89% більше російських військових, ніж влітку цього року.