"Ситуація загрозливо критична": оглядач спрогнозував подальші наступи ЗС РФ на Авдіївку (відео)

Близько 40 тисяч загарбників, як заявив військовий експерт Олександр Коваленко, намагаються захопити Авдіївку, тому у разі реалізації цього плану ціна для них буде високою.

В російських окупантів є ще резерви, тому вони не зупинять наступи до Нового року. Про це повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що поблизу Авдіївки "ситуація загрозливо критична", але українські війська контролюють напрямки, які не дозволять реалізувати план щодо захоплення міста. З його слів, це найголовніший фактор.

В західному секторі, як заявив експерт, ситуацію контролюють українські захисники. Це дуже важливо навіть за чисельної переваги ворога.

Коваленко наголосив на тому, що близько 40 тисяч загарбників намагаються захопити місто. Велика кількість особового складу так й не дала можливість їм реалізувати плани стосовно Авдіївки.

"Якщо навіть вони досягнуть своєї мети, якою ціною це їм вдасться", – пояснив фахівець.

Битва за Авдіївку – дані Генштабу ЗСУ

Як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ від 6 грудня, українські захисники й надалі Авдіївському напрямку стримують російських загарбників. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Авдіївки, Сєверного, Первомайського та населеного пункту Бердичі.

Нагадаємо, 4 грудня бійці ССО знищили живу силу противника. Українські військові коригували вогонь міномета та гранатомета МК19 з повітря за допомогою БПЛА. Після влучних ударів ЗС РФ зазнали втрат серед особового складу.