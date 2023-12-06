Росія втрачає військового союзника: Вірменія формує прозахідну зовнішню політику, — ЗМІ

За словами доцента Єреванського державного лінгвістичного університету Мікаела Золяна, більшість вірмен уже не бачать у Росії навіть союзника, не кажучи вже про гаранта безпеки.

У Вірменії, судячи з усього, вирішили відмовитися від військового співробітництва з Росією, що, ймовірно, стане певним ударом по Володимиру Путіну. Про це пише Sky News.

Єреван входить до очолюваної Москвою Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) поряд з іншими пострадянськими країнами: Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном і Таджикистаном. Однак із жовтня представники вірменського керівництва пропускають ці саміти.

Доцент Єреванського державного лінгвістичного університету Мікаел Золян вважає, що "Вірменія перебуває на порозі формулювання нової зовнішньої політики".

"Мовчазна згода Москви під час вересневої одноденної війни, в якій Азербайджан захопив спірний регіон Карабах, що призвело до втечі всіх карабахських вірмен, означає тільки одне: більшість вірмен уже не бачать у Росії навіть союзника, не кажучи вже про гаранта безпеки", — зазначив він у своїй нещодавній статті для Carnegie Endowment for International Peace.

"Вірменія, найімовірніше, повернеться до Заходу і звернеться з пропозиціями до інших великих країн, особливо Індії та Ірану", — зазначив він.

Нагадаємо, що прессекретарка голови парламенту Вірменії Цовінар Хачатрян підтвердила, що країна не відправить свого представника на засідання Парламентської асамблеї ОДКБ у Москві 19 грудня.

У жовтні прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян заявив, що Вірменія урізноманітнює партнерство у сфері безпеки, 23 жовтня країна підписала угоду про військове співробітництво з Францією.