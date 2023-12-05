Вірменія офіційно відмовилася брати участь у засіданні ОДКБ у Москві

У парламенті Вірменії підкреслили, що інформацію про відмову брати участь у засіданні було передано Держдумі офіційним листом.

Related video

Голова Національних зборів Вірменії Ален Симонян не візьме участі у виїзному засіданні ради Парламентської асамблеї ОДКБ, запланованому на 19 грудня в Москві. Про це повідомляє інформаційне агентство "Новости-Армения" з посиланням на заяву прес-секретаря голови вірменського парламенту Цовінара Хачатряна.

"У засіданні не візьме участі також делегація НР РВ. Про своє рішення не їхати до Москви Ален Симонян повідомив голову Держдуми РФ В'ячеслава Володіна офіційним листом", — ідеться в повідомленні.

Російське видання "РИА Новости" повідомляє, що прессекретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував відмову Нікола Пашиняна від участі в прийдешньому засіданні ОДКБ у білоруській столиці. За словами спікера, у РФ розуміють, що у політика можуть бути "свої обставини".

Нагадаємо, 17 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виступив із трибуни Європейського парламенту і розповів про загрози, які стоять перед його країною — політичні та військові. На його звернення відреагували в РФ — пригрозили, що Вірменія може повторити долю України.

Раніше, 21 вересня, Нікол Пашинян заявив, що Російська Федерація провалила свою місію в Карабасі, вказавши на те, що російський миротворчий контингент перебував у регіоні з кінця 2020 року.

А 3 жовтня парламент Вірменії ратифікував Римський статут. Це означає, країна має право заарештувати главу Кремля Володимира Путіна, якщо він прибуде на вірменську територію.