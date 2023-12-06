"Люди не почуваються в безпеці": голова Сумської ОВА про тактику ЗС РФ з атаками ДРГ

За словами Володимира Артюха, противник намагається тиснути морально не тільки на військових, а й на мирних жителів. Це одне із завдань окупантів.

На кордонах Сумської області збільшилася кількість атак диверсійно-розвідувальних груп з боку противника. Голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх в інтерв'ю "Укрінформ" розповів, із чим це може бути пов'язано.

За його словами, російські окупанти регулярно змінюють тактику. Спочатку протягом двох місяців вони обстрілювали Сумську область, а тепер до цього додалися ще дії ДРГ.

"Ворог заходить на нашу територію, робить такі вилазки постійно і по всій довжині кордону, а у нас протяжність кордону з РФ — понад 560 км. ДРГ росіян знищують людей, інфраструктуру, ведуть боротьбу із ЗСУ. Треба зазначити, що 4-5 місяців тому такі дії з боку ворога не були настільки інтенсивними. Зараз вони стали системними", — каже Володимир Артюх.

Окремо було зазначено, що подібна тактика з боку ЗС РФ фіксується і в Чернігівській області. По 5-10 осіб заходять на українську територію, після чого намагаються скоїти вбивства та підриви. Основне завдання таких заходів — вплив на морально-психологічний стан як військових, так і мирних жителів.

"Звичайно, це впливає насамперед на населення. Люди не почуваються в безпеці. Для військових — це зміна тактики боротьби. Робиться все можливе, щоб ворог не досяг жодної зі своїх цілей", — підсумував голова обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що російські ДРГ активізувалися на кількох напрямках України. За словами спікера Держприкордонслужби Андрія Демченка, українські захисники розуміють загрозу, яка виходить від противника на кордоні, і готові давати відсіч.