ЗС РФ перекидають важку техніку "під прикриттям" на Донбасі, — Андрющенко (фото)

Ворог перекидає бойову техніку полями та ґрунтовими дорогами в темний час доби, а в день маскує танки в лісосмугах, розповів радник мера Маріуполя.

Збройні сили Російської Федерації перекидають важку техніку через Новоазовський та Маріупольський райони Донецької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Другу добу фіксуємо вечірнє (нічне) перекидання важкої техніки (танки) під прикриттям систем ППО", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що перекидання бойової техніки окупантів відбувається через Новоазовський та Маріупольський райони по лінії Широкине, Гнутове, Гранітне. Андрющенко наголосив, що росіяни переміщують танки полями та ґрунтовими дорогами в темний час доби. Натомість вдень маскують техніку в лісосмугах.

Радник мера вважає, що ворог може перекидати важку техніку до Волновахи та Вугледара.

Карта переміщення російської техніки

"Продовжуємо моніторити ситуацію навколо Вугледара, як потенційно нової точки прикладання зусиль окупантів", — додав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, 4 грудня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські військові перевозять боєкомплекти цивільним транспортом. Він зазначив, що ворог розташував свої склади в різних місцях, щоб не привернути увагу та не дати можливість виявити всі об'єкти.

24 листопада Петро Андрющенко повідомив, що Збройні сили Російської Федерації почали використовувати нову тактику та напрям переміщень військової техніки. З його слів, чотири доби вночі фіксувалося перекидання російських колон по 10-15 вантажівок з особовим складом ЗС РФ через Маріуполь в напрямку Донецька.