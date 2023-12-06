"Подарунок на день народження": у ПС розповіли, як збили російський Су-24м біля Зміїного

Командир зенітної ракетної батареї Павло хотів, аби ЗСУ знищили російську "Сушку" на його день народження. Його побратими постаралися та виконали побажання.

Увечері 5 грудня над Чорним морем в районі острова Зміїного українські військові збили російський літак Су-24М. Це стало подарунком на день народження командира зенітної ракетної батареї Павла. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил у Facebook.

"Ровесник Збройних сил замовив на день народження російську "Сушку" — посилка надійшла вчасно", — йдеться у повідомленні.

Командир зенітної ракетної батареї Павло народився 6 грудня 1991 року. Коли в нього запитали, який би він хотів отримати подарунок на свій день народження, той відповів: "Найбільше хотілося б у цей день почути в рацію: "Ціль знищена!", "замовити" собі, до прикладу, чергову збиту російську "Сушку".

"Побратими постаралися! Увечері 5 грудня рашистський Су-24м пішов на дно услід "за русскім воєнним кораблем", — йдеться у повідомленні ПС.

Павло розповів, що радий за хлопців, проте хотів би бути особисто присутнім при збитті російського літака. Але наразі він у госпіталі, попереду в нього операції на хребті. Крім цього, він наголосив, що його підрозділ від початку повномасштабного вторгнення знищив понад сотню цілей — пілотованих апаратів, ракет, БПЛА. Зокрема, в перші дні війни вдалося знищити російський Су-35 у Київській області.

"Ми спочатку навіть не усвідомили, яку жирну ціль збили. Просто працювали… А далі регулярно поповнювали "рахунок". Перші тижні я навіть не записував знищені цілі, не було часу на такі формальності", — сказав Павло.

Проте найбільш "урожайним" днем він вважає той, коли за 30 хвилин вдалося знищити три ворожі вертольоти Ка-52, що атакували Вугледар. Через декілька годин після цього були знищені крилата ракета Х-59 та "Орлан-10". Зі слів Павла, найважче не збити ціль, а саме вчасно виявити та захопити її.

"Звісно, є ще незакриті "гештальти" по знищених цілях… До прикладу, А-50 або хоча б Су-57… А ще краще борт, в якому летітиме головний терорист…" — повідомив командир.

Нагадаємо, 5 грудня ЗСУ збили російський літак Су-24М над Чорним морем. У РФ вважають, що знищення борту відбулося за допомогою "незрозумілої, але далекобійної" системи ППО під час виконання бойового завдання над Чорним морем. Зокрема, літак діяв під прикриттям винищувача Су-30СМ.

6 грудня західні експерти розповіли, що російський бомбардувальник могли знищити ракетою класу "земля-повітря" американського комплексу Patriot. Потенційно для знищення літака могли використати й систему меншої дальності, зокрема засоби спостереження ЗСУ могли розмістити на острові Зміїний.