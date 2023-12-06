"Свобода слова має межі": у Чехії чоловіка судили за нашивку ПВК "Вагнер"

Згідно з вердиктом суду, під час антиурядової демонстрації у Празі Якуба Яшек вчинив злочин, прикріпивши на рюкзак нашивку з логотипом російських найманців. За заперечення, схвалення та виправдання геноциду йому загрожувало до трьох років позбавлення волі.

За публічне схвалення військових злочинів чеський суд засудив Якуба Яшека до шести місяців позбавлення волі умовно з відстрочкою на 2,5 роки. Чоловік носив на акції протесту нашивку приватної військової компанії "Вагнер". Про це повідомляє Radio Prague International.

Згідно з вердиктом суду, під час антиурядової демонстрації на Вацлавській площі Праги у травні 2023 року Яшек вчинив злочин, прикріпивши на рюкзак нашивку з логотипом російської ПВК "Вагнер".

Обвинувачений усвідомлював значення нашивки: деталі

За інформацією видання, у минулому чоловіка вже судили за носіння нашивки, і суд виніс йому вирок у вигляді умовного позбавлення волі. Однак тоді апеляційний суд скасував вирок та повернув справу до поліції для подальшого розслідування.

"Обвинувачений чудово усвідомлював значення та зміст нашивки групи "Вагнер", і саме тому одягнув її на мітинг, щоб висловити свою позицію щодо військових злочинів. Пан підсудний має усвідомлювати, що у демократичному суспільстві свобода слова має свої межі. Захист свободи слова не може бути наданий словам, які виправдовують насильство і поширюють ненависть", —заявила суддя Ева Швіглерова.

За заперечення, схвалення та виправдання геноциду Яшеку загрожувало до трьох років позбавлення волі. Суддя Швіглерова взяла до уваги той факт, що його ще не було засуджено за будь-який кримінальний злочин, і назвала винесений вирок "виховним".

Крім того, згідно з вироком, держава конфіскує нашивку з логотипом російських найманців.

Нагадаємо, у вівторок, 6 грудня, російське видання РБК повідомило, що у Томську на фестивалі дітей вчили стріляти по мішенях із портретами президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена, а також генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. На "військово-патріотичний захід" приїхали "вагнерівці, співробітники Росгвардії, козаки та члени "Народного фронту".