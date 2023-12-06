"Перетворили зимові ночі на пекло": спецпідрозділ СБУ за місяць знищив 112 цілей (відео)

В Службі безпеки заявили, що втрати росіян, завдані українськими воїнами, поповнили девʼять танків, шістнадцять ББМ та пʼять САУ.

Підрозділ Центру спеціальних операцій "А" "Білий вовк" за листопад ліквідував 112 ворожих цілей, зокрема, сорок одну фортифікаційну та двадцять шість вогневих позицій, а також два склади бойових комплексів. Про це повідомили в Службі безпеки України.

"Підрозділ ЦСО "А" СБУ "Білий вовк" перетворює зимові ночі окупантів на пекло", — йдеться у повідомленні.

За минулий місяць втрати росіян, завдані українськими воїнами, поповнили:

9 танків;

16 бойових броньованих машин;

5 самохідних артилерійських установок;

4 гармати;

3 системи протиповітряної оборони;

5 військових вантажівок;

1 система відеоспостереження "Муром-П";

41 фортифікаційну та 26 вогневих позицій;

2 склади бойових комплексів.

Крім того, в СБУ опублікували відео знищення російської техніки.

Ліквідація техніки ЗС РФ Силами оборони: деталі

Нагадаємо, 6 грудня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що на Донеччині в районі Авдіївки на бронегрупу росіян чекала невдача. Окупанти пішли на штурм, а Сили оборони їм просто дали трохи просунутися вперед.

5 грудня Бутусов розповів, що рота ударних БпАК 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищила російський танк Т-72Б3 на Бахмутському напрямку.

Також 4 грудня у Держприкордонслужбі показали, як українські військові борються проти ЗС РФ

1 грудня стало відомо, що пілоти підрозділу VORON 100 Волинської бригади тероборони уразили два російські танки на сході. Знищення важкої бронетехніки стало можливим завдяки влучним ударам дронів.