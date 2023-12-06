"Ліквідували": в Росії знайшли тіло екснардепа-зрадника Іллі Киви, — ЗМІ

У російських ЗМІ повідомили, що в Підмосков’ї помер колаборант Ілля Кива. Український блогер Сергій Стерненко заявив, що його джерела це підтверджують.

У Росії помер ексдепутат Верховної ради та зрадник Ілля Кива. Про це 6 грудня повідомили у російське медіа "РЕН ТВ" з посиланням на свої неназвані джерела.

За даними журналістів, тіло виявили у Підмосков’ї.

У медіа "Экстренный вызов 112" додали, що на місці події працюють екстрені служби.

У "РИА Новости" передали, що тіло було знайдене в селі Супонево.

Про смерть Киви повідомила у соцмережах і російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Вона зазначила, що зрадника "вбили".

Що кажуть в Україні?

Український блогер Сергій Стерненко заявив, що його джерела "підтверджують ліквідацію Киви".

Також він передав "послання" від Служби безпеки (СБУ), що "бути зрадником України смертельно небезпечно".

"Пристрелили паскуду, і так має бути з кожним, хто працює на ворога", — написав Стерненко.

У "Бабель" з посиланням на джерела написали, що Киву ліквідувала СБУ.

"Його застрелили — це спецоперація СБУ", — йдеться в пості.

Варто зазначити, що о 8:48 екснардеп зробив публікацію у соцмережах. Проте на новини про його смерть у телеграм-каналі реакція на момент публікації матеріалу відсутня.

Остання публікація Іллі Киви Фото: Скриншот

Нагадаємо, 27 листопада колишній депутат Ілля Кива написав звернення до українського генпрокурора через нібито злочини представників влади. Він заявив, що чиновники включно з президентом Володимиром Зеленським свідомо затягували переговори з Росією.

Ілля Кива заочно був засуджений до 14 років ув’язнення з конфіскацією майна. Його визнали винним у закликах до повалення конституційного ладу, державній зраді, використанні комуністичної символіки та закликах до агресивної війни.