"Фарбують перед вильотом": Братчук пояснив вплив чорного кольору "шахедів" на роботу ППО (відео)

Фахівці наразі намагаються дізнатися, навіщо різні апгрейди російським окупантам у дронах для обстрілів міст та інфраструктури України.

Фарбування у чорний колір БПЛА Shahed не вплинуло на роботу систем ППО України. Подробиці повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук під час стріму.

Фахівці, як зазначив він, провели аналіз та визначили, що безпілотники пофарбували перед самим вильотом. З його слів, це зовсім не вплинуло на роботу мобільних вогневих груп.

"Це кардинально, від слова зовсім, не вплинуло", – повідомив Братчук.

Речник й прокоментував й наявність у БПЛА української SIM-карти. Фахівці наразі розбираються, навіщо такі апгрейди були.

"З боєприпасом також фахівці розбираються, як їм можна протидіяти", – пояснив він.

Атака "шахедів" по Україні у ніч проти 5 грудня

Російські окупанти у ніч проти 5 грудня знову атакували Хмельниччину ударними дронами. У регіоні працювала ППО.

Також лунали вибухи на Вінниччині. Вже о 01:25 місцеві ЗМІ повідомили про те, що на Вінниччині лунають вибухи.

Упродовж доби окупанти обстрілювали територію Херсонщини з мінометів, важкої артилерії, танків і дронів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Усього було зафіксовано у повітряному просторі нашої держави 17 ударних БПЛА типу "шахед" і шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300. Для протидії повітряному нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, експерт розповів, як 4G-зв'язок допоможе РФ запускати "Шахеди". Вмонтовані в безпілотні літальні апарати сім-карти українських мобільних операторів роблять дрони ефективним розвідувальним засобом у глибокому тилу.