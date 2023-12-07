"Провалимо цей історичний момент": Україна навряд чи отримає допомогу від США до кінця року, — NYT

За словами журналістів, навіть ті республіканці, які активно підтримували Україну, проголосували проти додаткової допомоги Києву.

Блокування законопроєкту про виділення допомоги Україні в Сенаті США означає, що Київ навряд чи зможе отримати додаткову американську допомогу до кінця року. Про це пише The New York Times 6 грудня.

У статті йдеться про те, що голосування про допомогу Україні провалилося через внутрішню суперечку про імміграційну політику, однак опір, який законопроєкт зустрів у Конгресі, показує "зниження апетиту республіканців до підтримки України".

За словами журналістів, результати голосування свідчать про те, що Україна навряд чи зможе отримати додаткову допомогу від Вашингтона до кінця року. У зв'язку з цим Білий дім і українські офіційні особи "б'ють на сполох", заявляючи, що до кінця року в України закінчаться ресурси для захисту від російської агресії.

Повідомляється, що навіть ті республіканці, які активно підтримували Україну, проголосували проти додаткової допомоги Києву, бо в законопроєкті не були враховані їхні вимоги щодо контролю за імміграцією.

"Очевидно, дехто з наших колег вважав за краще б дозволити Росії розтоптати суверенну державу в Європі, ніж зробити все можливе для забезпечення дотримання власних суверенних кордонів Америки", — заявив сенатор-республіканець Мітч МакКоннелл.

Своєю чергою демократи говорять про те, що законопроєкт про витрати передбачає виділення понад 20 мільярдів доларів на заходи із забезпечення безпеки кордонів. За їхніми словами, республіканці створюють "помилкову кризу", використовуючи тему України, щоб просунути свою імміграційну програму.

"Ви не можете сказати: "Я за Україну", але тільки в тому разі, якщо я доб'юся ухвалення цієї абсолютно непов'язаної з цим політики. Ви не можете виступати за те, щоб перешкодити Путіну захопити країну силою, а потім голосувати проти надання Україні ресурсів для цього", — сказав сенатор-демократ Браян Шац.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер зазначив, що демократи продовжать працювати з республіканцями, щоб знайти рішення, і готові розглянути будь-які нові пропозиції, які можуть запропонувати його колеги.

"Якщо ми не зможемо прийти до голосування, яке підтримає наших союзників і партнерів в Україні, ми провалимо цей момент історії", — додав сенатор-демократ Кріс Кунс.

Нагадаємо, 6 грудня законопроєкт, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні у сфері безпеки, був заблокований у Сенаті США. Усі представники Республіканської партії проголосували проти.

Президент США Джо Байден назвав дії сенаторів "політичним шантажем у чистому вигляді". За його словами, республіканці погрожують припинити підтримку України, якщо не зможуть "провести свою екстремальну політику прикордонного контролю".