Армія Гаяни повідомила про втрату зв'язку з вертольотом біля кордону з Венесуелою (відео)

За словами гаянського генерала Омара Хана, двоє членів екіпажу гелікоптера везли п'ятьох старших офіцерів на інспекцію військ, що охороняють прикордонний район, який Венесуела оголосила своєю територією.

Сили оборони Гаяни (GDF) повідомили про втрату зв'язку з вертольотом Bell 412 EPI, який перебував неподалік від кордону з Венесуелою. Про це сказав гаянський генерал Омар Хан під час брифінгу 7 грудня.

Хан повідомив, що зв'язок із вертольотом було втрачено пізно ввечері, після того, як він вилетів із поселення Олів-Крік у західній Гаяні після зупинки для дозаправлення.

За словами Хана, на борту вертольота перебувало семеро осіб — два члени екіпажу і п'ятеро старших офіцерів. Військові мали намір перевірити стан військ, які охороняють прикордонну зону, про анексію якої оголосила Венесуела.

Гаянський генерал зазначив, що в цьому районі була погана погода. Відповідаючи на запитання про те, чи був гелікоптер збитий ворожим вогнем, він сказав, що немає жодної інформації, яка б давала змогу припустити, що в цьому районі був якийсь політ венесуельських літаків.

"Спекуляції — це не те, чим я хочу займатися. Наш пріоритет — врятувати життя наших офіцерів і рядових", — наголосив військовий.

За словами Хана, уряд США допоможе з пошуками зниклого вертольота.

Брифінг генерала Омара Хана

Нагадаємо, 6 грудня венесуельський лідер Ніколас Мадуро представив нову карту своєї країни, яка включає регіон Гаяни Ессекібо. Він також направив військовий контингент у Пуерто-Баріму, недалеко від кордонів Ессекібо.

Раніше, 3 грудня, у Венесуелі відбувся референдум про приєднання Ессекібо, який багатий на нафтові родовища. Глава Національної виборчої ради Венесуели Елвіс Аморосо сказав, що це рішення підтримали 95% жителів регіону.