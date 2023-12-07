Мобілізація в обхід ТЦК: в Україні придумали новий спосіб поповнити лави ЗСУ, — юрист

Ініційовано співпрацю з рекрутинговими компаніями, що дасть змогу мобілізувати громадян добровільно без участі ТЦК. Однак адвокат Сергій Гула задається питанням про те, чому багато айтішників опинилися в піхоті, а людей, які знають 3-4 мови, відправили на фронт артилеристами.

Міноборони України запустило новий проєкт призову військовозобов'язаних громадян до лав ЗСУ. Про це в TikTok розповів адвокат Сергій Гула.

Керівництво оборонного відомства ініціювало співпрацю з рекрутинговими компаніями, що дає змогу мобілізувати громадян добровільно та в обхід ТЦК і СП.

Рекрутинг покликаний зробити мобілізацію ефективнішою, оскільки дасть змогу залучити в підрозділи вузькопрофільних фахівців, яких складно знайти через мобілізацію за повістками.

Представники рекрутингових компаній вестимуть роботу безпосередньо з військовими частинами, а персональні дані в ТЦК не передаватимуть. У разі відмови від пропозиції не вручатимуть повістку і не буде примусової мобілізації за місцем проживання.

З потенційними кандидатами взаємодіятимуть тільки фахівці-рекрутери. Від такого працевлаштування можна буде відмовитися.

"Одне з головних питань: де ви були раніше? Чому багато айтішників опинилися в піхоті, багато людей, які знають 3-4 мови, опинилися в артилерії. Людей, які могли надати унікальні послуги, відправили копати окопи", — зазначив адвокат.

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