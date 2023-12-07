Вбили пострілом у голову: росЗМІ оприлюднили нові подробиці загибелі Киви

Правоохоронці розглядають версію, що політика міг убити хтось із постояльців чи співробітників готелю. Одна з куль пройшла за дотичною, тому якийсь час він був ще живий.

На тілі ексдепутата Верховної Ради України Іллі Киви виявили два кульові поранення. На місці було знайдено дві гільзи та патрон. Про це пише російське видання SHOT.

Правоохоронці розглядають версію, що політика міг убити хтось із постояльців чи співробітників готелю.

"Огляд тіла показав, що Киву вбили пострілом у голову з пістолета. Одна з куль пройшла за дотичною, тому якийсь час він був ще живий", — пише видання.

Готель "Велич Country Club", де мешкав екснардеп, призупинив прийом гостей,там скасували вже оплачену бронь через слідчі дії.

Колишній український депутат жив у апартаментах готелю. Першим його побачила співробітниця. Тіло лежало в снігу обличчям униз, довкола була калюжа крові.

"Слідчі вже опитали всіх гостей і працівників готелю, які могли бути причетними до вбивства колишнього українського депутата. Територія обнесена п'ятиметровим парканом, і з вулиці потрапити до місця, де вбито Киву, не так просто. Також допитано співмешканку ексдепутата, з якою він жив разом останнім часом", — повідомляє видання.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу за статтями "Вбивство" та "Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв".

Смерть Іллі Киви — деталі

6 грудня стало відомо про смерть українського екснардепа і зрадника Іллі Киви. Його знайшли закривавленим у снігу біля елітного готельного комплексу в Підмосков'ї. Пізніше з'ясувалося, що чоловіка застрелили.

Подружка Іллі Киви поділилася, що екснардеп останнім часом турбувався за своє життя. Ілля Кива побоювався, що по відео можна буде зрозуміти, де саме він перебуває. Тому, каже його подружка, він виходив із номера, відходив від будівлі готелю та робив запис.