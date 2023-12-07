Після катастрофи Osprey Пентагон заборонив усі польоти на конвертопланах, — ВПС США

За попередніми даними, причиною аварії конвертоплана біля берегів Японії стала відмова обладнання, а не помилка льотчиків на борту.

Американські військові зняли з озброєння весь свій парк конвертопланів V-22 Osprey за тиждень після того, як вісім льотчиків загинули внаслідок аварії CV-22 ВПС США біля берегів Японії. Про це 6 грудня повідомили в Defence One.

Згідно з даними попереднього розслідування, причиною катастрофи стала несправність техніки, а не помилка льотчиків борту.

"Попередня інформація, отримана під час розслідування, вказує на те, що причиною катастрофи стала потенційна відмова устаткування, проте основна причина відмови наразі невідома", — ідеться в пресрелізі Командування спеціальних операцій ВПС.

Військові уточнили, що відмова від польотів конвертопланів дасть змогу і час провести більш ретельне розслідування і з'ясувати подробиці катастрофи, визначивши причинно-наслідкові чинники.

Американські ВМС також закрили всі польоти Osprey. Загалом, пишуть оглядачі, нещодавня аварія викликала нові побоювання з приводу цієї машини, яка за останні роки неодноразово зазнавала аварій зі смертельними наслідками. Причому практично у всіх випадках йшлося про проблеми з обладнанням.

Нагадаємо, після аварії конвертоплана CV-22 біля берегів острова Якусіма Японія посадила свій флот цих машин і попросила американців призупинити всі неекстрені польоти. Японська сторона попросила американців призупинити їхню експлуатацію доти, доки не буде підтверджено їхню безпеку.