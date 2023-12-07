"Полонез-М" та радіостанції: ЗС РФ отримали нову бойову техніку (фото)

Військово-промисловий комплекс Білорусі продовжив випробовування нових зразків техніки, зокрема РЛС "Клен", гранатометного комплексу "Сапфір" та БТР "Volat-V2", розповіли аналітики.

Збройні сили Республіки Білорусь отримали нову військову техніку в листопаді. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"За нашими даними, за листопад 2023 р. була низка надходжень нової військової техніки та озброєння до різних підрозділів ЗС РБ", — йдеться у повідомленні.

Аналітики розповіли, що білоруська армія отримала наступну техніку:

Дивізіон РК В-300 "Полонез-М".

15 листопада цей комплекс було передано 336-й реактивній артилерійській бригаді ЗС РБ. Наразі на озброєнні білоруської армії перебуває два дивізіони РК В-300 "Полонез-М".

25 радіостанцій та техніки зв'язку.

Наприкінці листопада війська зв'язку отримали нову та модернізовану техніку, їм було передано 25 комбінованих та апаратних радіостанцій. Зокрема, серед техніки зафіксували мінімум вісім Р-142НМБ "Старт", дві радіорелейні станції Р-414МБРП "Сосна-2" та інше.

Техніка, яку отримали ЗС РФ у листопаді

У "Беларускі Гаюн" наголосили, що нова техніка зв'язку передається військовим двічі на рік, попередня партія надійшла у травні 2023 року.

Також у листопаді ВПК РБ продовжував випробування низки нових зразків техніки, а саме РЛС "Клен", гранатометного комплексу "Сапфір" та БТР "Volat-V2".

Нагадаємо, 17 листопада в Білорусі завершили випробування гранатометного комплексу "Сапфір МГУ". Зокрема, на випробування пішло майже два роки, було запущено 500 практичних пусків гранат.

15 листопада в пресслужбі Міноборони Білорусі розповіли, що на озброєння ЗС РБ надійшли реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) "Полонез-М". Ці РСЗВ є вдосконаленою версією "Полонез". Головною особливістю системи є збільшена дальність ведення вогню.